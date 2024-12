Kakav prsten! Selena Gomez se zaručila: 'Zauvijek počinje sada'

Selena Gomez (32) i glazbeni producent Benny Blanco (36) su se zaručili! Pjevačica i glumica je sretne vijesti podijelila u srijedu navečer na društvenim mrežama, uz nekoliko fotografija na kojima pozira s prstenom na ruci.

- Zauvijek počinje sada - napisala je glumica koja je nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice, i to za film 'Emilia Perez' koji je, uz ovu, osvojio još devet nominacija za tu nagradu.

Ispod objave redali su se komentari mnogih slavnih, među kojima su i Taylor Swift te Jennifer Aniston, dok je njezin zaručnik poručio: 'Hej, čekaj... Ovo je moja žena!'

Par je zajedno već više od godinu dana, a vezu je Gomez potvrdila u prosincu prošle godine.

- On je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Bolji od svih s kojima sam bila, i to je činjenica - napisala je svojevremeno Gomez na društvenim mrežama. Ipak, nekim njezinim fanovima nije drago što je s Blancom jer je glazbeni producent ranije surađivao i bio dobar prijatelj sa Seleninim bivšim dečkom Justinom Bieberom.

No čini se kako Selenu to ne dira, a podršku je par dobio od svojih prijatelja i obitelji.

- Svi su jako sretni zbog njih i misle da bi ovo mogla biti prekrasna veza koja će dugo trajati - rekao je izvor u siječnju prošle godine, prenosi Page Six.

- Benny misli da je Selena genijalna, nevjerojatno talentirana, draga i inteligentna - dodao je.

Njih dvoje su surađivali i bili dobri prijatelji prije nego što su postali par, a Benny se čak pojavio u njezinom spotu za pjesmu 'I Can't Get Enough' koji je izašao 2019. godine, te je u njemu nosio kostim plišanog medvjeda.