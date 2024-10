Kako je nastao i zašto se raspao One Direction? Zarađivali su milijune, presudio jedan potez

Kad su se sastali 2010. godine, senzacionalni boy bend One Direction tad nije mogao ni slutiti da će se život njihovog kolege Liama Paynea okončati u njegovoj 32. godini. Preminuo je u srijedu navodnim padom s trećeg kata hotela u Buenos Airesu.

POGLEDAJTE VIDEO: Fanovi tuguju ispred hotela gdje je umro Payne

Pokretanje videa... 04:48 Obožavatelji se skupljaju ispred hotela gdje je umro Liam Payne | Video: 24sata/reuters

Simon Cowell bio je presudan

Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry i druge pop dame vladale su 2010. godine svjetskom glazbenom scenom, kojoj je tad kronično nedostajao jedan senzacionalan boy bend. Simon Cowell, utemeljitelj 'X Factora', imao je rješenje 'na pladnju'. U njegovom showu natjecao se niz mladih ljudi željnih velikih uspjeha, a među njima Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan i Louis Tomlinson. Među petorkom je Cowell nanjušio uspjeh, ali kao benda, stoga ih je spojio u One Direction.

U showu su dogurali do visokog trećeg mjesta i potpisali ugovor s izdavačkom kućom Syco Records u vlasništvu Simona Cowella. Zayn je i tijekom samoga natjecanja negodovao s idejom da mora plesati, ali ugovor od navodno gotovo 2.400.000 eura dao im je motivaciju da 'zagrizu'.

X-Factor photocall held at The Connaught hotel in London, UK | Foto: Big Pictures/PIXSELL

Imali nevjerojatne uspjehe

Obožavatelji, posebno djevojke, bili su u transu. Sobe su im bile oblijepljene njihovim posterima, dobacivali su im grudnjake na koncertima, putovali iz države u državu da ih vide. Svijet je dobio mega uspješan glazbeni projekt.

Prvi singl 'What Makes You Beautiful' izdali su 2011. i plasirao ih je na vrh glazbenih ljestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su u svijetu završili u TOP 10. Iste godine izdaju debitantski album 'Up all night' koji je u prvom tjednu imao prodaju od gotovo 140.000 primjeraka. Osvojili su američki Billboard 200, čime su postali prvi britanski sastav koji je s debitantskim albumom pomeo konkurenciju.

Foto: YouTube/screenshoot

Prije 10 godina vrijedili 83 milijuna eura

U manje od dvije godine postali u svjetska pop senzacija, a Sunday Times je 2014. godine procijenio da vrijede oko 83 milijuna eura, Išao je hit za hitom, a nakon četiri albuma i pet turneja Zayn Malik htio se povući. To je i napravio 2015. godine, a bend je 2016. objavio da ide na neodređenu pauzu.

- Očito je bilo i temeljnih problema unutar našeg prijateljstva. Bili smo zajedno svaki dan pet godina - izjavio je prošle godine u podcastu 'Call Her Daddy'.

- Ne želim ići previše u detalje, ali bilo je puno politike. Određeni ljudi su radili određene stvari, neki ljudi nisu htjeli potpisati ugovore, pa sam znao da se nešto događa. Dakle, samo sam preduhitrio stvari, ako sam iskren s tobom. Rekao sam: 'Samo ću se izvući iz toga. Mislim da je ovo gotovo - otkrio je Zayn.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Zayn napravio sebičan potez

Htio je prvi napustiti bend i snimiti svoju solističku ploču, za što je i sam priznao da je ispalo sebično od njega.

- Pomislio sam: 'Ovdje ću biti prvi.' Ja sam pasivan tip, ali kada je riječ o mojoj glazbi i mom poslu, ozbiljan sam u tome i natjecateljski sam raspoložen - rekao je pa dodao:

- Sada gledam unazad na to u mnogo ljepšem svjetlu nego što bih, znate, kad sam upravo otišao. Bilo je sjajnih iskustava. S njima sam se lijepo proveo - ali da, mi samo idemo svojim putem.

Ipak, od svih bivših članova One Directiona, danas najveću slavu uživa Harry Styles. Nitko od bivših Liamovih kolega još se službeno nije oglasio o njegovoj smrti.