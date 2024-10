Majka Harryja Stylesa i druge zvijezde oprostile se od Liama Paynea: Nedostajat ćeš, dječače

Glazbeni svijet potresla je smrt Liama Paynea (31), bivšeg člana grupe One Direction. Pjevača su u srijedu pronašli mrtvog ispred hotela u Buenos Airesu. Navodno je pao s balkona. Nakon ove šokantne vijesti mnoge zvijezde, obožavatelji i bližnji opraštaju se od Paynea.

- Samo dječak - napisala je majka Harryja Stylesa, Anne Twist na Instagramu uz emotikon slomljenog srca. U komentarima su joj mnogi izrazili sućut.

Od pjevača se oprostio i američki pjevač te tekstopisac Charlie Puth (32)

- Trenutačno sam u šoku. Liam je uvijek bio tako ljubazan prema meni. Bio je jedan od prvih velikih umjetnika s kojima sam radio. Ne mogu vjerovati da ga više nema - napisao je na Instagram storyju.

Foto: Instagram/screenshot

Podijelio je i njihov zajednički video te fotografiju.

Tugu zbog Liamove smrti nije mogao skriti niti rusko-njemački DJ Anton Zaslavski, poznatiji kao Zedd.

- Počivaj u miru, Liame. Ne mogu vjerovati da je stvarno, zaista srceparajuće - napisao je na X-u, bivšem Twitteru.

I bivša reality zvijezda Paris Hilton izrazila je sućut.

- Tako je uznemirujuće čuti vijest o Liamovoj smrti. Moja sućut njegovoj obitelji i voljenima - poručila je na X-u.

Američki reper Ty Griffin, poznatiji po umjetničkom imenu Tydolla$ign ili Ty$ podijelio je na Instagramu videe i fotografije na kojima je Liam.

- Razgovarao sam s tobom prije dva dana, momče. Nedostajat ćeš - napisao je.

I autorica književne trilogije 'Pedeset nijansi sive', Erika Leonard oglasila se na društvenim mrežama.

- Slomila sam se kad sam čula za tragičnu smrt Liama Paynea. Jedva mogu vjerovati u to, iskrena sućut njegovoj obitelji - poručila je na X-u.

Duke of Sussex at WE Day UK | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

I televizijski voditelj Piers Morgan šokiran je Liamovom smrću.

- Bože, koja šokantna tragedija - napisao je na X-u.

Nijedan od Payenovih kolega iz One Directiona još se nije javno oglasio.