Kako je Peppa Pig osvojila cijeli svijet? Djeca je obožavaju, ali roditelji je nekad i kritiziraju...

Iz Britanije je danas odjeknula vijest kako je poznati crtani praščić Peppa dobio novog člana obitelji. Mama Pig rodila je Peppi sestricu Evie, a u emisiji ''Good Morning Britain'' otkrili su kako je mama rodila u istoj bolnici u kojoj je rađala i princeza Kate Middleton.

Tko je uopće Peppa Pig?

Peppa Pig, ili hrvatski Peppa Praščić, britanska je animirana serija koja je prvi put emitirana 31. svibnja 2004., a s godinama je prerasla u globalni fenomen. Kreirana od strane Nevillea Astleyja, Marka Bakera i Phila Daviesa, ova simpatična obitelj praščića osvojila je srca djece u više od 180 zemalja, no istovremeno je postala predmetom brojnih rasprava i kritika među roditeljima i stručnjacima.

Ideja za Peppu rodila se iz želje trojice prijatelja (Astleyja, Bakera i Daviesa) koji su se upoznali tijekom studija animacije da stvore dječju seriju koja će se fokusirati na obiteljske vrijednosti i svakodnevne situacije, ispričane iz perspektive četverogodišnje djevojčice. U to vrijeme, ženski likovi u crtićima često su bili princeze ili balerine, pa je Peppa, sa svojom crvenom haljinicom i pomalo vatrenom osobnošću, predstavljala pravo osvježenje. Prva epizoda, "Skakanje po blatnjavim lokvicama", odmah je pokazala jednostavnost i šarm koji će postati zaštitni znak serije.

Peppa groznica

Uspjeh Peppe Pig leži u nekoliko ključnih elemenata. Serija se bavi univerzalnim konceptom obitelji, što djeca predškolske dobi lako razumiju. Peppa, kao glavni ženski lik, bila je rijetkost početkom 2000-ih. Njezina zarazna zaigranost, karakteristično roktanje i gegovi poput skakanja po blatu djeci su urnebesni i lako ih oponašaju. Svaka petominutna epizoda prati Peppine svakodnevne avanture s obitelji i prijateljima, životinjama različitih vrsta, pomažući djeci da razumiju nove emocije i iskustva.

Peppa Praščić nije samo TV serija - to je multimilijunsko carstvo. Tvrtku Entertainment One, uključujući franšizu Peppa Pig, kupila je tvrtka Hasbro 2019. godine za približno 3,8 milijardi američkih dolara. Postoji ogroman asortiman proizvoda, od igračaka i odjeće do hrane s Peppinim likom. Otvoreni su brojni tematski parkovi diljem svijeta, uključujući Peppa Pig World u Engleskoj, a serija je osvojila četiri BAFTA nagrade. Popularnost potvrđuje i status drugog globalno najtraženijeg crtića, odmah iza Spužva Boba Skockanog.

Kritike roditelja

Unatoč svjetskoj popularnosti, nisu svi oduševljeni Peppom. Mnogi roditelji, posebno u SAD-u, smatraju Peppu "bezobraznom" i lošim uzorom. Kritizira se njezina sklonost šefovanju, omalovažavanju tate Praščića zbog njegovog "velikog trbuha" te isključivanje mlađeg brata Georgea iz igre. Neki tvrde da Peppa rijetko snosi posljedice za svoje ponašanje. Neki su roditelji čak prijavili kako su njihova američka djeca počela govoriti britanskim naglaskom jer su oponašali praščiće iz crtića.

U ranijim epizodama likovi nisu nosili sigurnosne pojaseve niti kacige, što je kasnije ispravljeno ponovnim crtanjem scena. Epizoda "Gospodin Dugonogi" (Mister Skinnylegs), koja potiče druženje s paucima, zabranjena je u Australiji zbog opasnosti od otrovnih pauka. Serija je kritizirana i zbog navodnog promoviranja rodnih stereotipa, gdje tata Praščić odlazi na posao, a mama Praščić brine o kućanstvu, iako je kasnije prikazano da i mama Praščić radi. S druge strane, uvođenje lika Penny Polarnog Medvjeda s dvije mame (Mama Polarna Medvjedica i Doktorica Polarna Medvjedica) 2022. godine pozdravljeno je kao korak prema većoj reprezentativnosti i inkluzivnosti, unatoč kritikama iz nekih konzervativnih krugova.

S obnovljenim ugovorom za emitiranje do najmanje 2027. godine, čini se da ovaj ružičasti praščić neće tako skoro napustiti male ekrane.