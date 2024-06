Kako je rasla Ivana Knoll? Od anonimne navijačice iz Rusije do slave i SAD-a: 'Stižem na Euro!'

Kad igra Hrvatska ona je tu. Ona je atraktivna navijačica koja je oduševila velik dio Hrvata, ali i svijet svojim stajlinzima i navijanjem. Naravno, radi se o Ivani Knoll, poznatijoj i kao Knoll Doll. Manekenstvom se bavi od 18. godine, a snimila je nekoliko reklama i nosila brojne revije.

Na Instagramu je prati više od tri milijuna pratitelja, a privlačna Ivana oduševljava pratitelje svojim bujnim oblinama i uskim strukom. Bila je i na izboru za Miss Hrvatske kao predstavnica dijaspore postala je 2016. godine.

Ivana je rođena u Njemačkoj, a u Hercegovini je živjela sa svojim roditeljima gdje je pohađala Opću gimnaziju. Godinama se bavila i plesom, a velika je obožavateljica svih vrsta trbušnog plesa i plesa na šipci. Tamo 2016. godine tvrdila je kako je uspjela upoznati velik broj država, a da joj je cilj posjetiti sve.

Vrijeme u Rusiji je stalo...

Lipanj je 2018. godine. Hrvatska je prvu utakmicu u grupnoj fazi imala s Nigerijom. Tada se na tribinama pojavila zgodna navijačica duge crne kose. Nosila je haljinicu u poznatim 'kockicama' i prigodni remen.

Zaintrigirala je sve, a ubrzo su je proglasili 'Miss Svjetskog prvenstva'. Uspjeli smo joj otkriti i ime pa je tako cijela Hrvatska doznala za ovu vatrenu navijačicu.

Knoll je bila na svakoj utakmici u Rusiji. Od Svjetskog prvenstva njena popularnost vinula se u visine. Tada je otkrila i kako joj je najdraži reprezentativac Ante Rebić jer se zove poput njenog tadašnjeg dečka.

Svojim fotkama dizala je temperature u Hrvatskoj

Nakon uspjeha naših momaka u Rusiji i osvajanja srebra, Ivana se posvetila svojem Instagramu i objavljivanju fotografija koje su često ostavljale bez daha. U jesen 2018. godine Knoll Doll upisala je i titulu magistrice, uz titulu 'vatrene navijačice'.

- Diplomski rad obranila sam s izvrsnom ocjenom. Obitelj, prijatelji i dečko jako su sretni zbog mojeg uspjeha, čekamo promociju kako bismo napravili veliku feštu - otkrila nam je Ivana Knoll, koja je diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu s radom 'Internet-marketing putem Instagrama'.

- Ja sam kemičarka u duši, ali nisam uspjela upisati Farmaceutsko-biokemijski fakultet iako je to bila moja najveća želja. Bila sam lijena za dodatno učenje. Iako sam državnu maturu položila s odličnim ocjenama, to nije bilo dovoljno. Od malih nogu u meni ‘čuči’ i mali kreativac koji voli fotografiju i dizajn pa je Grafički fakultet bila adekvatna zamjena. Ne planiram raditi u struci, želim otvoriti vlastitu agenciju, no trebat će mi vremena da se to realizira i pokrene - rekla je atraktivna navijačica koja je dodala da joj je 2018. bila najbolja godina u životu.

Kemija joj je omiljeni predmet i radovala se svakom predavanju, osim onih iz fizike. Ivana i fizika nikako se nisu mogle složiti.

Ivanine pratitelje oduševila je vijest kada se sprijateljila s Nives Celzijus. Nives i Ivana počele su objavljivati zajedničke fotografije, a Nives je na jednoj objavi dodala 'Moja frendica je zgodnija od tvoje'.

Globalna pandemija koronavirusa 2020. godine nije spriječila našu navijačicu da uživa u svakom danu. Tako je jednom prilikom pokazala kako uživa u bicikliranju prirodom.

- Hvala ti, ljubavi, što mi uvijek čuvaš leđa - napisala je.

Ivana je užarila katarski pijesak...

Kraj 2022. godine obilježilo je drugačije Svjetsko prvenstvo, a repku u Katru pratila je budnim okom Ivana Knoll. Njena navijačka izdanja oduševila su sve prisutne pa su fotku tražili i Katarci pa i Japanci. No, našu navijačicu nije oduševila organizacija Svjetskog prvenstva.

- Ovo je katastrofa! Žao mi je zbog svih ljudi koji ne mogu ići na Svjetsko prvenstvo zbog najgore organizacije u povijesti. Moja pratnja ni nakon 20 dana nije dobila hayyu card iako ima sve karte do finala. Svi naši prijatelji također! Ja očito imam toliku sreću da idem bodriti Hrvatsku, a Katar kao Katar šaljem u neku stvar! I sad mi je u potpunosti jasno zašto toliko ljudi nije niti htjelo sudjelovati u ovom cirkusu - napisala je tom prilikom na svom Instagramu.

Uoči povijesne utakmice s Brazilom Knoll je imala problema i s osiguranjem na stadionu...

Neki su smatrali da je možda problem bila njezina lateks kombinacija, ali zapravo se radilo o tome da je Ivana ušla na dio tribine za koji nije imala ulaznicu zbog čega ju je redar upozorio da se vrati na svoje mjesto.

Pogledajte vatrena izdanja naše navijačice tijekom SP-a u Katru.

Selidba u SAD i prekid s momkom

Krajem 2022. godine otkrila je da se seli u Sjedinjene Američke Države. Knoll Doll dobila je vizu za Ameriku, zbog koje će moći ondje raditi sljedeće tri godine.

- Bez ikakvih komplikacija dokazala sam svoju izvanrednu sposobnost kao model i influencerica - napisala je tada u objavi na Instagramu i zahvalila se svom timu.

No, naša Ivana uspjela je i u Americi te je i tamo postala senzacija pojavljivanjem na važnim sportskim događajima poput Superbowla i NBA utakmica. Osim toga, viđena je i na privatnom partiju popularnog glumca Leonarda DiCaprija.