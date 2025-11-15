Ljeti svaka ulica ima svoj koncert, svako selo svoj festival, a svaka terasa svog DJ-a. Ali čim se temperature spuste, kultura nestane brže od turizma. Ostanu samo entuzijasti...
Kako ljeto završi, s njim završi i kultura. Kao da netko ugasi svjetlo nad domaćom scenom
Čim prođe rujan i zadnji šušur s mora, kao da netko ugasi svjetlo nad domaćom kulturnom scenom. Festivali se spakiraju s ležaljkama, a pozornice se pretvore u puste trgove. Ljeti svaka ulica ima svoj koncert, svako selo svoj festival, a svaka terasa svog DJ-a. Ali čim se temperature spuste, kultura nestane brže od turizma. Ostanu samo entuzijasti, odnosno oni koji iz čistog inata i ljubavi prema umjetnosti pokušavaju održati plamen da ne utrne.
