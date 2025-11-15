Obavijesti

Show

Komentari 0
KOLUMNA: EMIRAT ASIPI PLUS+

Kako ljeto završi, s njim završi i kultura. Kao da netko ugasi svjetlo nad domaćom scenom

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
Kako ljeto završi, s njim završi i kultura. Kao da netko ugasi svjetlo nad domaćom scenom
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ljeti svaka ulica ima svoj koncert, svako selo svoj festival, a svaka terasa svog DJ-a. Ali čim se temperature spuste, kultura nestane brže od turizma. Ostanu samo entuzijasti...

Čim prođe rujan i zadnji šušur s mora, kao da netko ugasi svjetlo nad domaćom kulturnom scenom. Festivali se spakiraju s ležaljkama, a pozornice se pretvore u puste trgove. Ljeti svaka ulica ima svoj koncert, svako selo svoj festival, a svaka terasa svog DJ-a. Ali čim se temperature spuste, kultura nestane brže od turizma. Ostanu samo entuzijasti, odnosno oni koji iz čistog inata i ljubavi prema umjetnosti pokušavaju održati plamen da ne utrne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...
PREDANI GLUMCI I GLUMICE

Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Prije 45 godina Robert De Niro je zbog filma "Razjareni bik" nabavio 25 kilograma, a to mu je narušilo zdravlje. Jacob Elordi je zbog Čudovišta 10 sati sjedio na šminkanju. Brojni glumci su tijekom karijere drastično mijenjali izgled. Neki su gubili kile, neki ih dobivali, drugi su izbrijali obrve, nosili lažne zube...
Nedugo nakon što je izdala svoj novi spot, obožavatelje Stele Rade šokirao je Tik Tok video...
SADA JE SVE OK

Nedugo nakon što je izdala svoj novi spot, obožavatelje Stele Rade šokirao je Tik Tok video...

Pjevačica koja je nedavno obožavatelje zbunila objavama na svom Instagram profilu, zbog hitne je situacije prekinula koncert popularne pjevačice
FOTO Neukrotiva 'leopard' Maja i dalje sa Šimom osvaja Dubai: Pogledajte glamurozni izlazak...
ŽIVOTINJSKI UZORAK

FOTO Neukrotiva 'leopard' Maja i dalje sa Šimom osvaja Dubai: Pogledajte glamurozni izlazak...

Maja Šuput već je nekoliko dana na odmoru u Dubaiju, a društvo joj pravi 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Novim je fotografijama Maja otkrila kako se provode, a njena modna ekstravagancija na putovanju je posebno istaknuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025