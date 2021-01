Kandidatkinja pete sezone showa 'Život na vagi', Vijoleta Taleski (48) u show je ušla sa 120,9 kilograma, a vaga je u finalnoj emisiji pokazala brojku od 76.4 kilograma.

Nakon showa Vijoleta je nastavila vježbati i zdravo se hraniti pa sada ima još i manje kilograma. Priznala je kako je skinula čak 50 kilograma. Mnogi njezini pratitelji na društvenim mrežama ne mogu vjerovati kako danas izgleda. Osim što je smršavjela, Taleski je ugradila i ekstenzije kose, a sada je 'nabacila' i jaču šminku.

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija i pokazala transformaciju. Mnogi su joj poručili kako izgleda neprepoznatljivo.

- Kakva promjena - jedan je od komentara. Mnogi su joj ranije poručili kako je sada postala prava manekenka.

Vijoleta s ponosom objavljuje svoje fotografije nakon 'Života na vagi'. Jednom je prilikom pokazala i one s kolegama i prijateljima iz showa te s trenerima. Put do gubitka kilograma svima je bio zahtjevan i težak, no nije im nedostajalo dobre zabave iza kamera.

U 'Život na vagi' prijavila se jer je silno željela promijeniti svoj izgled i izgubiti kilograme koji su je mučili. U tome su je ranije sputavale njezina lijenost i nedosljednost. No uspjela je u onome što je naumila.