Kakva uspomena! Dani Olmo poveo sina Lane Banely na teren, igrači mu potpisali dres

Grande, Dani Olmo, srce na terenu i izvan njega! Veliko hvala što si nam omogućio nezaboravne trenutke na terenu i priliku da zajedno proslavimo pobjedu Španjolske. Uspomene poput ovih ostaju zauvijek, poručila je Lana Banely (40) nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

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Nekadašnja novinarka i sportska voditeljica sa sinom je finale pratila na stadionu MetLife. Nakon pobjede Španjolske zajedno su se spustili na teren i pridružili slavlju reprezentativaca. Dani Olmo zagrlio je dječaka i s njim prošao kroz tunel prema travnjaku, gdje je potom pozirao s pobjedničkim peharom, a španjolski nogometaši potpisali su mu dres.

Olma s obitelji Banely povezuje i dugogodišnja poslovna suradnja. Lanin suprug, nogometni menadžer Andy Bara, jedan je od njegovih agenata. Bara je je Danija Olma doveo u Dinamo, a zatim ga uspješno prodao u Leipzig, a potom i u Barcelonu. Lana i Andy vjenčali su se 6. srpnja 2013. u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici, nakon četiri godine veze.

- Andy se pri osvajanju pokazao čvrstim i odlučnim i ništa mu nije bilo teško kako bi me osvojio, a ja to volim. Sportaši smo, razumijemo taj način života - govorila je svojedobno nekadašnja taekwondoašica.

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U braku su dobili dvoje djece, a Bara iz prijašnjeg braka ima još dvojicu sinova. Prije Lane bio je dvije godine u braku s magistricom farmacije Anitom Ljubić, od koje se razveo 2010. Lana se 2018. godine oprostila od malih ekrana. Deset godina provela je na zagrebačkom Prisavlju, a novu poslovnu strast pronašla je u interijerima. Završila je dizajn interijera i otvorila obrt. O novoj je karijeri progovorila nedavno u emisiji 'Dom na kvadrat', a naglasila je da inspiraciju crpi iz svojih klijenata.