Kakve dive! Ovo su najbizarniji zahtjevi slavnih: Tražili mačiće i štence, asistenta za žvakaće...

Biti globalna zvijezda donosi slavu, bogatstvo i moć da se od svijeta traži gotovo sve. To se najbolje vidi u takozvanim "rajderima" (rider) – listama zahtjeva koje menadžerski timovi šalju organizatorima koncerata, filmskim studijima ili hotelima prije dolaska slavne osobe. Dok neki traže tek omiljenu grickalicu ili specifičnu vodu, drugi svoje liste pretvaraju u epske dokumente pune bizarnih, ekscentričnih i ponekad potpuno nevjerojatnih prohtjeva.

Boje, cvijeće i apsolutne zabrane

Estetika prostora u kojem borave za neke je zvijezde od presudne važnosti. Jennifer Lopez poznata je po svojoj ljubavi prema bijeloj boji. Njezin rajder navodno inzistira da sve u garderobi – od zavjesa i svijeća do kauča i ruža – mora biti isključivo bijelo. Pjevačica Dannii Minogue jednom je ispričala kako je J.Lo odbila nastupiti u emisiji Top Of The Pops dok joj cijela garderoba nije bila preuređena u bijelo.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Slično specifična je i Katy Perry. Njezina lista zahtjeva, koja se navodno proteže na čak 45 stranica, nalaže da soba mora biti u krem ili nježno ružičastim tonovima, opremljena modernim stolićem od pleksiglasa i lampama u francuskom stilu. No, najpoznatiji je njezin cvjetni zahtjev: sobu moraju krasiti bijele i ljubičaste hortenzije, ružičaste i bijele ruže te božuri, ali – i to je naglašeno velikim slovima i podcrtano – "APSOLUTNO BEZ KARANFILA".

Rihanna pak voli udobnost i specifičan ugođaj. Za svoju turneju "Last Girl on Earth" tražila je veliki tepih od životinjskog krzna (po mogućnosti s leopardovim uzorkom) po kojem može hodati bosa, te posebne zavjese – plave ili crne, kombinirane s "ledenoplavim šifonom" kako bi se prekrili eventualni ormarići ili zidovi od cigle.

Životinje, lutke i neobični rekviziti

Neki zahtjevi nadilaze dekor i ulaze u sferu čistog ekscentrizma. Joe Jonas priznao je da na svojoj listi već dugo ima jedan neobičan zahtjev: "12 štenaca". Iako mu želju ne ispune uvijek, izjavio je kako se "s vremena na vrijeme dogodi da se grad u kojem nastupa pojavi s 12 psića".

Mariah Carey ljestvicu podiže još više. Za paljenje božićnih lampica u jednom trgovačkom centru u Londonu navodno je tražila 20 bijelih mačića i 100 bijelih golubica. Zahtjev je, iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga, odbijen. No, to nije sve – pjevačica je poznata i po tome što traži asistenta čiji je jedini posao da baca njezine iskorištene žvakaće gume, a priča se i da "ne koristi stube".

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Jedan od najbizarnijih zahtjeva ikad zabilježenih pripada Lady Gagi. Tijekom jedne tužbe otkriveno je da je za svoju garderobu tražila "manekenku s napuhanom ružičastom stidnom kosom" (vjeruje se da je riječ o tipfeleru i da je mislila na lutku, a ne na živu osobu). S druge strane, Iggy Pop je u svom rajderu iz 2006. tražio imitatora Boba Hopea i primjerak novina USA Today s pričom o morbidno pretilim ljudima.

Hrana, piće i legendarni testovi

Hrana i piće čest su dio rajdera, no neki su i tu uspjeli biti posebni. Najpoznatiji primjer je onaj grupe Van Halen iz 1982., koji su tražili zdjelu M&M bombona iz koje su morali biti uklonjeni svi smeđi komadi. Godinama se to smatralo vrhuncem diva ponašanja, no pjevač David Lee Roth kasnije je objasnio istinu: bio je to test. Njihova produkcija bila je tehnički iznimno zahtjevna i opasna. Ako bi u zdjeli vidjeli smeđe M&M-ove, znali su da organizator nije pažljivo pročitao ugovor, što je bio znak za uzbunu i detaljnu provjeru sigurnosti pozornice.

Beyoncé, koja ima ugovor s Pepsijem, strogo zabranjuje bilo kakve proizvode Coca-Cole u svojoj blizini. Također, njezina garderoba mora uvijek biti na točno 25,5 °C, a na meniju mora biti obilno začinjena pečena piletina s puno ljutog umaka. U novije vrijeme, priča se da na turneje nosi i vlastitu WC dasku. S druge strane, reper Drake za opuštanje traži četiri tuceta mirisnih štapića s prirodnim mirisom, uz impresivnu listu alkohola.

Foto: Gonzalo Fuentes

Osobni prohtjevi koji zvuče kao šala

Ponekad zahtjevi postanu vrlo osobni. Nakon prekida s Justinom Bieberom, Selena Gomez navodno je zahtijevala da nitko od članova ekipe s kojima je radila ne smije nositi ime "Justin". Oni koji su se tako zvali morali su privremeno koristiti nadimke.

Justin Timberlake izrazito je zabrinut za higijenu te traži da se kvake na vratima njegove garderobe i hotelske sobe dezinficiraju svaka dva sata. Glumac Tom Hardy podigao je prašinu kada je fotograf Danny Lyon, čija je knjiga inspirirala film Bikeriders, tvrdio da mu je na setu rečeno da ne smije gledati glumca u oči.

Foto: Eduardo Munoz

Od zahtjeva za uokvirenom slikom princeze Diane u garderobi (Britney Spears) do potrebe za šatorom u kojem se mogu gledati Kardashiani kako bi se opustila od snimanja napetog filma (Jennifer Lawrence), lista je beskonačna. Ovi prohtjevi, bili oni stvarna potreba, hir ili samo provjera pažnje organizatora, pružaju fascinantan uvid u svijet