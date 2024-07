Kakvo iznenađenje za Mineu! 'Hoćete li nas sigurno vratiti?'

Mineu (46) je na Malom Lošinju dočekalo jučer pravo iznenađenje! Alen Bičević, pjevač grupe Joy i pobjednik u ovogodišnjoj sezoni emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' odveo ju je na aerodrom i priuštio joj dozu straha, ali i dozu adrenalina.

- Zanemarite moj glas, strah progovara - napisala je Minea uz snimku na kojoj se vidi kako prilazi malom avionu i pita: 'Je li moguće?' Zatim Alena pita hoće li oni stvarno tu sjediti i obraća se pilotu kojeg u panici pita: 'Hoćete li nas sretno vratiti natrag?'

Foto: Instagram

No, strah nije prevladao i Minea se ukrcala u avion i poletjela!

- Najbolje iznenađenje ikad! I moglo je samo ovako, na prepad, jer bojim se visine - napisala je zatim u drugom Instagram Storyju pjevačica i zahvalila se svima koji su joj ovu avanturu omogućili. A i sama je na kratko postala pilot i upravljala avionom.

Foto: Instagram

Alen i Minea sprijateljili su se u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojoj je on bio natjecatelj, a ona članica žirija. U lipnju ove godine su izdali i duet 'Daj mi jedan dan'.

- Dugo sam gledala Alena u showu, 13 tjedana, da bi se rodila ova suradnja, do koje je zapravo došlo spontano - ispričala nam je tada Minea.

- Do ljubavi je svakako došlo pa evo sad i do suradnje. Mislim da nije posljednja s obzirom kako smo se snašli, mislim da će to biti jedna od mnogih - dodao je Bičević.