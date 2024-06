Minea i Alen Bičević otkrili nam detalje nove pjesme i druženja: 'Htjela sam da ide bez majice...'

Dugo sam Alena gledala u showu, 13 tjedana, da bi se rodila ova suradnja, do koje je zapravo došlo spontano, kaže nam pjevačica i voditeljica Renata Končić, poznatija kao Minea, koja je u srijedu zajedno s Alenom Bičevićem i njegovom grupom Joy publici predstavila njihov duet 'Daj mi jedan dan'.

- Do ljubavi je svakako došlo pa evo sad i do suradnje. Mislim da nije posljednja s obzirom kako smo se snašli, mislim da će to biti jedna od mnogih. Pjesma je vesela, ljetna. Kad gledate spot, shvatite koliko smo se zabavljali dok smo snimali - priča nam pobjednik ovogodišnje sezone popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Pjesmu potpisuju Fayo i Denis Dumančić, a Minea se našla kao jedina žena u stvaralačkoj ekipi.

- Moram priznati da sam kao jedina žena u cijeloj ekipi najviše profitirala. Držali su me kao kap vode na dlanu i baš mi je bilo lijepo raditi s njima. Ponosna sam na ovaj duet, koji je veseo poput nas - iskreno će pjevačica.

'Daj mi jedan dan' naći će se na novom studijskom albumu grupe Joy na kojemu vrijedno rade, nasljedniku odlično prihvaćenog albuma "Ne postoji grad" objavljenog 2019. godine u izdanju Croatia Recordsa, a Minea će uskoro svoju publiku iznenaditi i novim samostalnim singlom.

Pjevačica nam je priznala da je u Alenu vidjela pobjednika već nakon nekoliko epizoda showa.

- Imali smo fenomenalnu sezonu i genijalne kandidate. U početku je bilo jako teško izdvojiti, no iz epizode u epizodu sam shvaćala da je Alen visoko podigao ljestvicu. Svi su bili maksimalno na nivou, imali smo problem s tom podjelom bodova, taj dio mi je najmrži. Ali najvažnije je da smo uživali u svim njihovim izvedbama i moram reći da me nitko nije uspio rasplakati kao Alen - kazala je Minea, koja je se s Alenom pojavila na crvenom tepihu 'Hall of famea'.

- Emina Kušan se potrudila da me izvuče iz svih mojih komfor zona. Kao što vidite, poput disko kugle sam u i uopće mi ne pada teško u ovoj ulozi. Snalazim se, ali evo, Minea je super mentorica za showbiznis pa slušam svaki njen savjet i jako ih dobro koristim - priznaje Alen, a Minea je dodala da jedan njezin savjet nije usvojio.

- Rekla sam mu da skine majicu koju je nosio ispod sakoa, ali nije poslušao - kroz smijeh će pjevačica.

Ona je, kao i brojni estradnjaci, nahvalila Bičevića i njegove transformacije koje su oduševile gledatelje.

- Alen uvijek ostaje skroman, i u svojim izjavama i ponašanju... To je još jedna vrlina koja njega krasi, nadam se da će ju zadržati zauvijek jer takve ljude volim najviše - priznaje ona.

Bičević nam je rekao da se trudi ostati skroman, ali da ga komentari, poput onog od dive Gabi Novak da je 'talentom iznad svih drugih', jako dotaknu.

- Drago mi je čuti to. Ne mislim o sebi da sam 'svemirac', što su mi Mario Roth i Minea rekli nekoliko puta. Ja sam i dalje netko tko pjeva i daje sve od sebe na svakom nastupu i volim kad ljudi to prepoznaju - zaključio je.

