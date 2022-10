Kaley Cuoco nije trebala glumiti Penny: Knjiga 'Teorija velikog praska' otkrila detalje o seriji

Penny, slatka, 'naivna' konobarica Cheesecake Factoryja u 'Teoriji velikog praska', umalo je ostala bez glavne uloge u sitcomu. Novi ulomak iz nadolazeće knjige novinarke Jessice Radloff, 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series', objavljen je u četvrtak u The Hollywood Reporteru i otkriva kako je tekao proces odabira glumice popularne serije.

Ulomci su usredotočeni na razvoj i odabir uloge Penny, koju je na kraju glumila Kaley Cuoco. Prema glumcima i ekipi intervjuiranoj za knjigu, koja djeluje kao usmena povijest CBS-ove komedije, Cuoco je prvobitno odbijena za ulogu.

Radloff u svojoj knjizi piše da je glavna ženska uloga u seriji zamišljena kao mračniji i 'svjetovniji' lik. Izvorno se zvala Penny, ali budući da je CBS u to vrijeme imao još jedan pilot s likom s tim imenom, mreža je tražila promjenu.

Lik je preimenovan u Katie, a optimistična Cuoco jednostavno nije odgovarala njezinoj vibri.

- Znam da me Chuck Lorre, sukreator serije, stvarno želio za ulogu Katie, i definitivno sam bila ljuta kad je nisam dobila - rekla je Cuoco novinarki.

Radloff dalje objašnjava da je glumica Marisa Tomei bila vrlo blizu dobivanja uloge Katie i zapravo je bila na audiciji s glavnim likom serije, Jimom Parsonsom.

- O moj Bože, kakav bi to drugačiji svijet bio - rekao je Parsons Jessici.

Tara Reid također je dolazila u obzir, a prema riječima jednog od kreatora Billa Pradyja, i Elizabeth Berkley je bila također u igri te dodaje da je bila sjajna na audiciji.

Jodi Lyn O'Keefe, u to vrijeme najpoznatija po filmovima 'She's All That' i 'Whatever It Takes', na kraju je dobila ulogu Katie, za pilot seriju. Kada je O’Keefe otišla s cijelom glumačkom postavom, i iako su svi mislili da je dobro prošlo, producenti su smatrali da nešto nije u redu.

Parsons je rekao da je mislio da je O'Keefe bila odlična i bio je zapanjen kada je saznao da je dobila otkaz samo 30 minuta kasnije, prenosi HuffPost.

