Penny iz 'Teorije velikog praska' rastala se prije sedam mjeseci, a sada je pokazala novog dečka

Nikada se više neću udati. Voljela bih imati dugotrajnu vezu ili partnerstvo. Ali nikada više se neću udavati. Apsolutno ne. To možete doslovno staviti na naslovnicu - rekla je glumica Kaley Cuoco (36), poznata po ulozi Penny u seriji Teorija velikog praska, prošle godine za magazin Glamour.

Nije prošlo malo, da je opet sretna u ljubavi, glumica je otkrila na svojem Instagramu, gdje je objavila zajedničke fotografije s novim dečkom, glumcem Tomom Pelphreyem (31).

- Moj život u posljednje vrijeme. Sunce se probija kroz oblake, zlatne zrake prodiru u moje oči i srce, žute zrake razbijaju sivilo - napisala je glumica na Instagramu.

Podsjetimo, Kaley je u rujnu prošle godine objavila da se razvodi od Karla Cooka (31) nakon tri godine braka.

Kaley i Karl rekli su sudbonosno 'da' izrekli u lipnju 2018. u ergeli u blizini San Diega u Kaliforniji. Cuoco je prije Karla bila braku s Ryanom Sweetingom samo 21 mjesec, te je tada izjavila kako je mislila da se više nikada neće udati.

- Bivši mi je uništio riječ brak. Prvi put sam se udala za nekoga tko se potpuno promijenio. Osoba s kojom sam završila nije osoba koju sam upoznala. Ipak, znala sam da samo moram biti strpljiva... Morala sam proći kroz mnoge stvari, ali to me dovelo do Karla - izjavila je Cuoco nakon razvoda.

Međutim, čini se kako ni Cook nije bio 'onaj pravi' za atraktivnu glumicu. U zajedničkoj izjavi za Page Six par je objavio da se rastaju nakon tri godine braka.

