Kanadski roker i veliki kritičar SAD-a ipak će biti Amerikanac

Kanadski rocker Neil Young osmislio je lukav način da razoruža one koji mu zamjeraju političke pjesme ili izjave o Sjedinjenim Državama 'jer nije Amerikanac'. Od idućeg mjeseca taj argument više neće 'držati vodu'.

- Prošao sam sve ispite, imam zakazan termin i ako sve prođe po planu, položit ću prisegu - nedugo nakon što 12. studenoga napunim 74 godine, otkrio je glazbenik u razgovoru za LA Times.

Foto: PA/Pixsell

- Moći ću glasati - dodao je Young koji je dvije trećine života proveo u SAD-u, otkad je sredinom šezdesetih stigao u Los Angeles i ušao u svijet rocka sa sastavom Buffalo Springfield.

- I dalje sam Kanađanin, to mi ništa mi ne može oduzeti - rekao je čest kritičar politike američkog predsjednika Donalda Trumpa kojemu je zabranio da na svojim političkim skupovima koristi njegovu pjesmu 'Rockin' in the Free World'.

Young je trenutno u studiju u Santa Monici gdje sa svojom suprugom i aktivisticom Daryl Hannah dovršava novi film 'Mountaintop' koji prati snimanje njegovog posljednjeg albuma 'Colorado', objavljenog u petak.

Foto: YouTube

- Živim ovdje, ovdje plaćam poreze, ovdje je moja divna obitelj. Oni su svi Amerikanci, pa bih i ja dao svoje mišljenje o ovoj državi - rekao je.

Foto: Grgur Žučko/Pixsell

Ovaj put to će učiniti na biračkom mjestu, nakon što je više puta to učinio glazbom. Pjesmama poput 'Vampire Blues' ili 'Monsanto Years' govorio je o ekologiji, u 'Mideast Vacationu' kritizirao je američku politiku na Bliskom istoku, a u pjesmi 'Southern man' rasizam u SAD-u. No možda je najviše odjeknula protestna pjesma 'Ohio' koju je napisao za sastav Crosby, Stills, Nash & Young o ubojstvu četiri studenata sveučilišta Kent za prosvjeda protiv rata u Vijetnamu 1970. godine. Ubili su ih pripadnici tamošnje Nacionalne garde.