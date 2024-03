Kandidate 'Hell's Kitchena' čeka novi izazov: 'Gdje ste bili dosad'

Jutro u 'Hell's Kitchenu' nakon velike svađe crvenih, glavna tema u kući i dalje će biti odnos Sare i Domagoja. Neki članovi njezinog crvenog tima poručit će da je izgubila njihovo povjerenje, a plavcima će, uglavnom, cijela situacija biti smiješna.

- Mene to uopće ne dira, njezin problem njezinog tima, neka to rješavaju sami - poručit će. Sara će priznati da nije baš dobro spavala, no novi dan prilika je za novi početak i iskrene razgovore.

Foto: RTL

Kandidate čekaju dva nova zadatka – prvi je zabavno, ali i vrlo munjevito spajanje namirnica i jela, a zatim će svaki tim sam 'krojiti' svoju sudbinu i birati namirnice za jela koja će kuhati, a baš sve što su odabrali nekako će morati ukomponirati na tanjur.

I dok će se crveni međusobno bodriti u odabiru namirnica, plavi će jednom svom kandidatu posebno zamjeriti na sporosti.

Foto: RTL

- Očito ne ide... Izgubljen u svemiru! Nema pojma na kojem je planetu, a kamoli što treba raditi - komentirali su.

Od skuše do mljevene junetine, spornog krastavca, cherry rajčica, koromača i paprike, neće svi biti zadovoljni, no maštovitost i kreativnost bit će presudni u današnjoj izvedbi.

Foto: RTL

Neki kandidati bit će potišteni, a chef će to brzo primijetiti, dok će se jednoj kandidatkinji ruke toliko tresti da će zamoliti kolegu da joj skine kožu s ribe. Čak četiri člana plavog tima počet će pripremati naizgled isto jelo, a kad ih chef opomene, zaklet će se da će to biti četiri različita tanjura!

Kušanje će proći u posve neočekivanom tonu, a chef Gretić iznenadit će pokojim iznenađenjem i podjelom bodova. No ono što će obilježiti novi izazov najviše je pohvala dosad. Chef Gretić dijelit će epitete na sve strane, a posebno će ga razveseliti napredak pojedinih kandidata!

- Sviđaju mi se novi začini, hrabrost... Gdje ste bili dosad! Wow! Više samopouzdanja, ovo je sjajno! - nizat će se komplimenti.

Foto: RTL

Okusi, teksture, zaboravljene tehnike i sjajne kombinacije namirnica natjerat će chefa na osmijeh. Ipak, pobjednički tim može biti samo jedan, dok gubitnike čeka kazna, a odluka o pobjednicima riješit će se tek u posljednjem krugu kušanja!