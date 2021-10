Gordana Josipović ima 45 godina i dolazi iz Zagreba. Dosad nije imala sreće u ljubavi te ističe kako ne zna odgovor na pitanje – što je to ljubav? Gordana radi kao ugostiteljica, ima dvoje djece i ona su joj najveća ljubav u životu. Kad je riječ o partnerskoj ljubavi, priznaje da je nikad nije ni imala iako je već bila u braku kad je bila vrlo mlada. Za ljubav nema lijepu riječ, no voljela bi to promijeniti i vjeruje da je vrijeme da upozna 'onog pravog' i dozna što je ljubav.

Iako je vrlo samostalna i sama je odgojila djecu i preživjela teške trenutke u životu, sada treba pomoć eksperata iz 'Braka na prvu' kako bi joj oni vratili nadu i vjeru u veze. Zbog prijašnjeg iskustva je vrlo ranjiva te će se budući suprug trebati potruditi da zadobije njezino povjerenje i pažnju. Traži iskrenog muškarca, a u vezi joj je najvažnija kvalitetna komunikacija. Traži nekoga tko će joj biti podrška u životu i vjetar u leđa.

Zagrepčanin Mislav Pajdaković ima 41 godinu i po zanimanju je sportski trener. Priznaje da je samo jednom u životu bio zaljubljen, ali ga je ta veza emocionalno ispraznila pa se sad teško prepušta ljubavi.

Mislav je samac posljednjih deset godina, a razlog tomu je što je previše izbirljiv. Naime, ističe kako traži točno određeni tip djevojke i prvi dojam mu je jako važan: sviđaju mu se pričljive, ali ne i glasne djevojke, voli dugu kosu, lijep osmijeh, lijepe zube, prirodan izgled. Ipak, kaže da bi nekoj ženi dao priliku čak i ako ga ne bi privukla na prvi pogled.

Iako iskreno kaže da je previše nezreo za svoje godine, volio bi s pravom djevojkom osnovati obitelj i imati djecu. Misli da je vrlo romantičan, raznim će gestama pokazati ženi da mu je stalo do nje i učinit će da se osjeća posebno. Iako je prije volio izlaziti u noćni život, priznaje kako mu je to dojadilo te bi rado dao priliku ozbiljnoj vezi i pravoj ljubavi.

Edin Bešić dolazi iz Bihaća u Bosni i Hercegovini, ima 33 godine. Prije je vjerovao u srodne duše, no odustao je od tog vjerovanja nakon teškog prekida.

Edin radi kao savjetnik u jednoj automobilskoj kući, trenira borilačke sportove te je nedavno osvojio treće mjesto na državnom natjecanju. Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu za koju je vjerovao da će trajati zauvijek, uložio je puno truda i emocija, a onda je sve stalo. Razočaran u ljubav priznaje da više ne vjeruje u srodne duše, ali ipak ostavlja tračak nade da se njegovo trenutačno mišljenje promijeni.

Jednom kad se zaljubi, u potpunosti se prepusti te svaki dan daje do znanja partnerici koliko mu je važna i koliko je voli. Zbog toga mu je važno da njegova buduća supruga bude emocionalno zrela i spremna za ozbiljnu vezu. Voli jednostavne i iskrene osobe, a odbijaju ga arogantne i histerične djevojke. Ističe kako je u posljednje vrijeme jako usamljen, pogotovo otkad se preselio u novi stan, gdje živi s mačkom, no volio bi da je još netko ondje s njim.

