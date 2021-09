U drugoj sezoni showa 'Brak na prvu' predstavit će se 14 kandidata pa ćemo svjedočiti 7 vjenčanja. Zasad je poznato samo da ćemo u emisiji upoznati Andreu Golubić, Ernu Hrnjić i Bernarda Bratovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčali se Adam i Goga

Andrea dolazi iz Zagreba i ima 39 godina, vrlo je fokusirana i ambiciozna te priznaje da zbog posla nije imala vremena za ljubav, a sad je to odlučila promijeniti. Završila je pravni fakultet, no ubrzo je shvatila da je previše kreativna za taj posao. Prije tri godine preselila se u Prag, gdje je radila kao ravnateljica muzeja, a započela je i novi projekt koji bi povezao Hrvatsku i Češku. Iza sebe ima vezu koja je trajala dvanaest godina, no puknula je jer su ona i partner išli različitim smjerovima.

Iako joj je trebalo neko vrijeme da se izliječi od slomljenog srca, kaže da prošlost mora ostati u prošlosti i da sada želi živjeti u sadašnjosti. Voljela bi zasnovati obitelj i imati djecu te upoznati ostvarenog i uspješnog partnera jer ima osjećaj kako se muškarci boje njezina uspjeha i ambicije.

Kad razmišlja o idealnom partneru, ističe da mora poštovati žene, biti dobro obrazovan, odgojen i imati smisla za humor. Treba biti spreman raditi na sebi i biti netko tko će je voditi kroz život, baš kao i ona njega. Ako joj se partner ne bude svidio na prvi pogled, spremna mu je dati priliku. 'Brak na prvu' doživljava kao izazov i kroz show želi bolje upoznati sebe. Ne voli predugo živjeti u zoni komfora i zato misli da je ovaj show pravi potez za nju.

Erna je iz Teslića u Bosni i Hercegovini, ima 25 godina, a po zanimanju je diplomirani kemijski inženjer te vjeruje kako je stiglo vrijeme za poduzimanje ozbiljnih koraka u životu.

Samostalna je, komunikativna, vedra i energična djevojka koja je dosad imala dvije duge veze, a sad je spremna za brak. Kaže da je stiglo njezino vrijeme za udaju jer smatra da je spremna za zrelu emocionalnu vezu i nada se kako će joj iskustvo u sociološki eksperimentu 'Brak na prvu' upravo to donijeti. Misli da je već proživjela i iskusila sve što je dosad trebala te da je dovoljno ozbiljna za život udvoje. Priznaje kako je čak naučila i kuhati te da ima velike planove koje bi voljela ostvariti udvoje.

U show 'Brak na prvu' prijavila se kako bi uzela stvari u svoje ruke, kako bi se borila za ljubav i dala sebi priliku da se zaljubi. Privlače je mišićavi i tamnoputi muškarci koji su ostvareni i znaju što žele. Ne voli dramu i svađe te želi smirenog i ozbiljnog partnera s kojim bi jednog dana mogla osnovati obitelj.

Bernard je 48-godišnji poduzetnik iz Poreča koji je dosad uživao u životu kao slobodan muškarac, a sad želi pronaći svoju srodnu dušu. Optimističan je, zabavan i druželjubiv, a često ga opisuju i kao hedonista koji jednostavno uživa u svakom trenutku i uzima ono što mu život pruža. No dosad nije bio u dugim ljubavnim vezama pa se nada da će se to tijekom 'Braka na prvu' promijeniti. Vlasnik je dva lokala u Poreču pa je zbog svog posla često odsutan, a želi partnericu koja razumije njegov stil života. Za sebe kaže da je romantičar koji čvrsto stoji na zemlji te jednako traži i od svoje buduće supruge - da bude realna i da zajedno s njim uživa u romantičnim večerama i drugim trenucima, što će joj rado ostvariti.

Vjeruje da mu eksperti mogu otvoriti oči i pomoći u pronalasku žene s kojom će provesti ostatak života te zasnovati obitelj, ako oboje to žele. Na sudjelovanje u ovom velikom sociološkom eksperimentu odlučio se zato što želi doživjeti novu avanturu, želi promjenu u životu i dati priliku pravoj ljubavi.