Kandidati su u drami, tim koji izgubi izazov ostaje bez trenera

Dan nakon vaganja kandidati odrađuju treninge, a kako su plavi ostali bez mogućnosti treniranja, Maja ih je odvela na bazen kako bi tamo odradili trening

<p>Kod crvenih je prva na vaganje išla Marica, koja je konačno raspustila kosu. Naime, Marica se smatra neatraktivnom zbog čega godinama nije kosu ispustila iz repa. Njoj je vaga pokazala 2,2 kg manje pa sad ima 114,1 kg. Dosad je u showu izgubila ukupno 20 kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja u '24 pitanja'</strong></p><p>Dominik je na vaganju rekao da je puno motiviraniji nego prije, ponajviše jer je vidio roditelje. I ostatak crvenog tima je prokomentirao da se karakterno puno promijenio te da je postao nova osoba. Vaga mu je pokazala 1,6 kg manje, što i nije bio predobar rezultat, a trenerica Maja je zaključila da je vjerojatno taktizirao jer je znao da nitko ne ide kući. </p><p>Matej je izgubio 3,3 kile te je konačno pao ispod 120, a dosad je ukupno izgubio 32,8 kilograma. Vijoleta je otkrila voditeljici Sanji da planira svoj život u potpunosti promijeniti nakon izlaska iz showa, no Edo je iskazao sumnju da će doista i biti tako. Njoj je vaga pokazala 104,5 kg, odnosno 1,5 kg manje u odnosu na prethodno vaganje. Ukupno je od prvog vaganja izgubila 16,4 kila.</p><p>Posljednja iz crvenog tima na vaganje je išla Petra, koja je izgubila 1,8 te trenutno ima 125,2 kg. Ona je bila jako nezadovoljna postignutim pa ju je Edo pokušavao motivirati. Dosad je izgubila 19,1 kg. Na kraju je najlošiji rezultat imao Dominik koji će se u sljedećem ciklusu boriti protiv Maje iz plavog tima. </p><p>Dan nakon vaganja kandidati odrađuju treninge, a kako su plavi ostali bez mogućnosti treniranja, Maja ih je odvela na bazen kako bi tamo odradili trening. Kod crvenih se Matej žali na bolove u nozi zbog čega će morati biti pošteđen nekih vježbi. Trenerica Maja trudi se svim silama motivirati Maju kako bi dala što više od sebe i tako izbacila Dominika iz daljnjeg natjecanja. </p><p>U novom velikom izazovu kandidati dolaze u kamenolom u Velikoj, a Edo smatra da je riječ o najtežem izazovu dosad. Iza šljunčane dine nalazi se šest medicinki i girja teških od 2 do 7 kg, a zadatak je da se popnu do vrha, uzmu medicinku ili girju i donesu je do stalka. Tim koji izgubi neće imati trenera na najvažnijem treningu - onom prije vaganja. A tim koji pobijedi osigurat će svom natjecatelju koji se bori za ostanak 0,2 kg na vaganju. </p><p>S obzirom na ozljedu, Dominik neće sudjelovati u izazovu, a Matej, usprkos ozljedi, želi sudjelovati. No kako je njih četvero, a plavih troje, crveni su izvlačili žetone prema kojima je ispalo da u izazovu neće sudjelovati ni Marica, što je plavima izgledalo kao velika prednost. </p><p>Kod plavih je prva igrala Zdravka, a kod crvenih Matej, koji je bio dosta brži od nje. Kod plavih je Maja igrala druga, ali je bila dosta spora pa su crveni stekli puno veću prednost. No Ante je uspio iskoristiti Petrinu slabost, kojoj se zadatak jako odužio pa je opet postalo neizvjesno. </p>