Kandidatkinja Irena iz 'Života na vagi': 'Ako sad ne izdržim, znam da neću dugo živjeti...'

Tjedan dana je iza nas. Nije mi baš brzo prošlo. Jako sporo mi vrijeme prolazi, ali sve je super. Kandidati su dobri, svi smo se našli. Svatko je svakome podrška, što mi je jako bitno, govori Irena Pušec (48) za RTL.

Simpatična Stubičanka kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi'. Ona je žena koja je svojom pričom taknula mnoga srca, kao i motivacijom koja je u prvih tjedan dana showa nevjerojatna.

- Oni svi vide napredak na meni. Ja jednostavno ne vidim. Ti bolovi koliko su jaki, toliko mi ne daju da vidim napredak. Vidjela bih napredak da mogu prohodati koliko ostali kandidati sada mogu oko kuće. Barem dva kruga bez ikakvog pomagala - priznaje.

Iako su joj treninzi teški, ne odustaje.

- Najteži su mi treninzi koje ne mogu obavljati kako se spada zbog bolova u nogama, u koljenima - govori.

Vježba, ali i zdravije se hrani. Svjesna je problema koji joj stvaraju suvišni kilogrami. Ima puno neispunjenih želja. Jedna od njih je i to što je htjela raditi s djecom kao učiteljica ili odgajateljica u vrtiću, ali zbog kilograma nije mogla.

- Svatko ima neispunjenih želja, pogotovo kad imate višak kilograma i ne možete hodati, disati i sve vam je teško. Željela bih ići na izlete i putovanja sa suprugom, igrati se s unucima, šetati i još puno toga. Željela bih odjenuti haljinu, cipele s potpeticama, uske hlače i majice - rekla je ranije za RTL.

'Ako sad ne izdržim, mislim da neću dugo biti živa'

Ireni u showu najviše nedostaju obitelj i njezin dom. Ima kriznih trenutaka, ali zna da će oni proći. Svjesna je da je u 'Životu na vagi' zbog sebe i svojih bližnjih.

- Nedostaju mi, ali vratit ću se zdravija i bit ću uvijek s njima. Da sam sada doma, ne bih bila dugo s njima. Svjesna sam toga. Jednostavno, moram to izdržati. Ako sad ne izdržim, mislim da neću dugo biti živa - ističe.

Kad joj tako dođu krizni trenuci, kaže, sjeti se sinova i pročita motivacijske stihove.

- Sestre su mi dale motivacijske stihove koje čitam svaku večer i to me neki put gurne naprijed. Sjetim se sinova kad su mi govorili da moram biti hrabra, da moram izdržati. To je jedino što me drži. Naravno, najprije sam zbog sebe ovdje - govori.

Cilj joj je ostati što duže u showu.

- Što sam dulje tu, to će i kile ići brže dolje - zaključuje Irena, koja je na prvom vaganju imala 169 kilograma.