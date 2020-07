Kanye u suzama: Svjestan je da je povrijedio Kim, ali još je voli

<p>Reper <strong>Kanye West </strong>(43) očito još uvijek voli svoju suprugu<strong> Kim Kardashian</strong> (39). Ispričao joj je i zažalio je što je u javnost iznio privatne detalje iz njihova života, pogotovo podatak da je Kim htjela pobaciti njihovo prvo dijete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali u obitelji Kardashian/Jenner i West</strong></p><p>Starleta je nedugo nakon Westova obraćanja javnosti istaknula kako je njegovo zdravstveno stanje loše i podržala ga, odnosno bodrila, ali nije ništa spomenula oko toga da se rastaju, na što je Kanye više puta aludirao s obzirom na to da se Kim nalazila s drugim. </p><p>Nakon što je Kanye rekao da je život s klanom Kardashian/Jenner poput horora, ali i da ga obitelj želi 'zatvoriti', Kim je svima rekla da ga podrže i budu pažljiviji prema njemu. Otada se, navodno, Kanye osjeća bolje i definitivno shvaća da je povrijedio svoju suprugu. </p><p>- Kanye je puno opušteniji i smireniji proteklih nekoliko dana. Sada apsolutno shvaća da je uzrujao Kim i žao mu je zbog toga. Očito je da on nju voli - rekao je izvor za američke medije, koji su, kažu, uspjeli doći do izjava njegove rodbine. Kanye je Kim uputio javnu ispriku, a u njoj je pisalo: </p><p>- Ispričavam se svojoj ženi što sam s privatnim stvarima izašao u javnost. Nisam joj držao leđa kao što je ona meni. Kim, znam da sam te povrijedio. Molim te, oprosti me. Hvala ti što si uvijek tu za mene - rekao je Kanye. </p><p>Starleta je sve one koji prate nju, repera i slavnu obitelj, zamolila da suosjećaju s njom kako bi se oni mogli 'izvući' iz situacije u kojoj su trenutačno. Zahvalila je svima koji su istaknuli da im je teško zbog informacija koje su saznali o Kanyeovu zdravlju, ali im je ljubazno zahvalila i na razumijevanju.</p>