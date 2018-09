Kanye West brani Kiminu čast: Nitko nije je*ao moju suprugu

Reper Kanye West (41) snimio je bijesni video koji je posvetio svom kolegi Drakeu (31). West je to učinio nakon što je saznao, kako američki mediji tvrde, Drake u pjesmi 'In My Feelings' repa o njegovoj supruzi Kim Kardashian (37). Naime, on spominje Kiki što je dugo vremena nadimak Kardashianke, a Kanye je sad objavio video u kojem o svemu progovara.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Pokušavam svoj duh učiniti uračunljivim nakon što sam saznao da ljudi šire glasine jer misle da si je*ao moju suprugu, a ti ne govoriš ništa i nastavljaš dalje. To ne godi mom duhu - ispričao je West. Dodao je kako je bijesan na Drakea zbog zbrke koju je izazvao.

Foto: Instagram royal

- Da si se ti oženio Rihannom, ne bih napravio nikakvu pjesmu s nazivom RiRi. Nemoj mi govoriti onda da ne znaš odakle mi sve ovo jer si prepametan, brate - istaknuo je. Kanye je napao i Kiminog bivšeg dečka, repera Nicka Cannona (37). Kaže da mu nije drago što Cannon raspravlja o njoj.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Razumijem da si bio u vezi s mojom suprugom, ali ako imaš intervju, nemoj govoriti o njoj. Nemoj davati pretpostavke o tome tko je je*ao moju ženu jer nije nitko - ispričao je West. Reperu je brzo odgovorio Nick i rekao da mu ne može naređivati o čemu smije pričati, a o čemu ne.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Cannon i Kim su prekinuli 2007. jer mu je lagala o svojoj snimci seksa s bivšim dečkom, pjevačem Ray J-om (37). Par je bio skupa godinu dana, a nakon toga se Nick oženio sad već bivšom suprugom, pjevačicom Mariah Carey (48).

