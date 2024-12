ANKETA Karla je pobijedila u 2. sezoni 'Superstara'! Zasluženo?

Karla Miklaužić (17) pobijedila je u drugoj sezoni 'Superstara' te osvojila nagradu od 50.000 eura. U velikom finalu u subotu su se uz nju natjecali i Ema Bubić, Benjamin Hasanić te Marko Stanković te je svatko otpjevao po dvije pjesme, kao i jednu zajedničku.

Superfinalisti bili su Marko i Karla. Ona je žiri i publiku oduševila izvedbom pjesama It's All Coming Back to me Now', Celine Dion i 'Suza za zagorske brege', Vice Vukova.

Foto: rtl

- Ja sam bila uvjerena da će Marko pobijediti, i sad sam u šoku! Hvala svima - rekla je Karla kojoj se pridružio i brat Dino, koji je prošle godine bio u finalu.

- Evo, priznajem pred svima, bolja je - rekao je.