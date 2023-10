Kanye West oženio je Biancu u tajnosti: 'Sve je bilo daleko od očiju javnosti. Oboje vole mir'

Američki glazbenik i modni dizajner Kanye West (46) i partnerica Bianca Censori (28) cijelo su ljeto stvarali 'pomutnju' u Italiji zbog neobičnih i golišavih odjevnih kombinacija u kojima su izlazili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: KanalRi

Par je nekoliko mjeseci bio u središtu pažnje, no nitko nije znao jesu li se Kanye i Bianca legalno vjenčali. No, kako saznaje Page Six, čini se da jesu.

Foto: TTEO, XPOS50

Kanye i australska arhitektica svoju su ljubav ozakonili u prosincu 2022. u Palo Altu u Californiji. Dozvola za brak bila je tajna, a na njoj je stajalo reperovo novo ime 'Ye'. Navodno su koristili tajnu dozvolu jer su htjeli svoj odnos držati podalje od očiju javnosti.

- Njegov prvi brak bio je s nekim tko je bio pred kamerama čitavo vrijeme - rekao je izvor za Page Six, misleći naravno na Kim Kardashian (42), reality zvijezdu s kojom je Kanye bio u braku od 2014. do 2022.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Bianca i Ye imaju potpuno drugačiju vibru. Vrlo su privatni, vrlo privrženi i potpuno posvećeni jedno drugome. Mislim da oboje uživaju u izdvajanju vremena koje je samo za njih - također je rekao izvor.

Podsjetimo, Kim i Kanye zajedno imaju četvero djece; Kćerkice North i Chicago te sinove Psalma i Sainta. Službeno su se rastali tek mjesec dana prije Kanyeovog i Biancinog vjenčanja, a navodni razlog bila je njegova borba s bipolarnim poremećajem.