Kanyeova bivša snimila stan u kojem živi: 'Miševi ne smetaju, pokupe ono što sin baci na pod'

Nemojte me osuđivati. Znam da je stvarno neuredno. Imam kutije za cipele u kuhinji, ali to nije neuobičajeno za stanovnike New Yorka, rekla je u videozapisu na TikToku bivša djevojka repera Kanyea Westa (45), glumica i manekenka Julia Fox (32). Julia je s pratiteljima odlučila podijeliti snimku svog stana i pokazati im gdje živi s dvogodišnjim sinom Valentinom.

Tura glumice započela je u spavaćoj sobi, zapravo dnevnoj sobi koju je morala prenamijeniti kako bi sinu napravila igraonicu. Krevet u sobi nije bio spremljen, a igračke su bile po svuda, no čini se da je Julia htjela snimiti uobičajen dan u kojemu nije sve 'namješteno'.

Bivša djevojka slavnog repera zatim je pokazala ogledalo na kojoj ima fotografije prijatelja koji su preminuli.

Tijekom snimanja videozapisa objasnila je kako živi u malom stanu u New Yorku jer ne želi 'rasipati' novac.

- Ja osobno ne volim pretjerano pokazivanje bogatstva - rekla je i dodala:

- Osjećam se loše zbog ljudi koji imaju stvarno velike kuće. To je rasipništvo, pogotovo s obzirom na to da u ovoj zemlji ima toliko beskućnika.

Također, Julia je rekla kako u stanu ima problem s miševima, no da joj ne smetaju dok izlaze i 'čiste mrvice' koje dvogodišnji sin Valentino baca na pod.

Većina pratitelja bila je oduševljena njezinom skromnošću.

- To je Valentinov stan; Ovo je normalna kuća. Baš te volim; Tvoj stan je isti kao i moj; Juliju za predsjednicu - pisali su joj.

Neki od njih nisu bili zadovoljni viđenim. Zaključili su kako Kanye West sigurno nije ušao u taj stan.

- Nema šanse da je Kanye bio tu - komentirao je pratitelj.

