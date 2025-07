Kao da je još jučer snimala 'Od sumraka do zore': Salma Hayek i dalje zavodi svojim plesom

Prošlo je gotovo 20 godina od kultnog fima Roberta Rodrigueza 'Od sumraka do zore', a mnogima će zauvijek u pamćenju ostati urezana scena zavodljivog plesa tada 29-godišnje Salme Hayek. Danas 58-godišnjakinja, Salma izgleda kao da nije ni dana ostarila od te legendarne scene.

Foto: Instagram/

Nedavno je pozirala na naslovnici časopisa Sports Illustrated u seriji zavodljivih fotografija u raznim bikinijima koji su istaknuli njenu zavidnu figuru i raskošne obline. Glumica je sada fanove na Instagramu obavijestila kako izlazi još jedno posebno izdanje tog časopisa, ovoga puta za meksičko tržište, a sve je obilježila plesnim pokretima na Instagramu.

U komentarima su se samo nizali komplimenti.

''Za tebe vrijeme kao da je stalo'', ''Ti si najljepša žena na svijetu'', ''Spektakularna si'', ''Jednostavno si savršena'' - častili su je obožavatelji komplimentima.

- Sjećam se kad sam bila mlada i zgodna, gledala sam ovaj časopis. Htjela sam vidjeti tko je novi prekrasni model, nova djevojka tog vremena. I nikad mi nije palo na pamet da bih mogla biti na toj naslovnici jer ostali nisu izgledali kao ja. Moje tijelo nije nužno tip modela i nikad nisam mislila da je to moguće. A da se to dogodi kad imam 58 godina? To je stvarno šokantno - kazala je glumica nedavno o svom iskustvu snimanja naslovnice.

Foto: Instagram/

Časopis Sports Illustrated izlazi od 1964. godine, a tijekom godina 'Swimsuit' broj postao je svojevrsni kulturni fenomen. Prikazuje modele, sportašice i druge slavne u kupaćim kostimima na egzotičnim lokacijama diljem svijeta.