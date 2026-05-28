SLAVI 41. ROĐENDAN

Kao tinejdžerica je pisala pisma slavnom glumcu, a danas je jedna od najvećih zvijezda

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 3 min
Carey Mulligan visits Foreign Office | Foto: Tim P. Whitby/Press Association/PIXSELL

Carey Mulligan ostvarila se kao vrhunska glumica, a odmalena je znala čime se želi baviti. Danas slavi rođendan, a prisjetili smo se njezina karijernog puta.

Carey Mulligan jedna je od najcjenjenijih britanskih glumica svoje generacije, poznata po suptilnim, emocionalno snažnim i inteligentno odigranim ulogama. Tijekom karijere izgradila je reputaciju umjetnice koja jednako uvjerljivo nastupa u velikim holivudskim produkcijama, nezavisnim filmovima i kazališnim predstavama. Njezina filmografija obilježena je kompleksnim ženskim likovima, a kritičari je redovito svrstavaju među najbolje glumice suvremenog filma.

Carey Mulligan će se vjenčati nakon devet mjeseci zaruka

Rođena je 28. svibnja 1985. godine u Londonu. Njezin otac Stephen Mulligan bio je hotelski menadžer irskog podrijetla, dok je majka Nano Booth velškog podrijetla i radila je kao sveučilišna profesorica. Dio djetinjstva provela je u Njemačkoj, gdje je pohađala Međunarodnu školu u Düsseldorfu, prije nego što se obitelj vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Već u ranoj dobi pokazivala je snažan interes za glumu, a presudan trenutak dogodio se kada je kao djevojčica gledala školsku predstavu mjuzikla "The King and I" u kojoj je nastupao njezin brat. Upravo tada rodila se njezina želja za pozornicom koja ju nikada nije napustila.

Tijekom školovanja u Woldinghamu bila je iznimno aktivna u dramskim aktivnostima. Iako njezini roditelji nisu bili oduševljeni idejom da postane glumica, Mulligan nije odustajala. Kao tinejdžerica pisala je pisma glumcu Kennethu Branaghu od koje je tražila savjet o glumačkoj karijeri, a podrška koju je dobila dodatno ju je motivirala. Veliku ulogu u njezinim počecima imao je i scenarist Julian Fellowes, zahvaljujući kojem je došla do prve velike audicije.

Promising Young Woman Premiere - 2020 Sundance Film Festival | Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Prvu filmsku ulogu ostvarila je 2005. godine u filmu "Pride & Prejudice" redatelja Joea Wrighta, gdje je glumila Kitty Bennet uz Keiru Knightley. Iste godine pojavila se i u hvaljenoj BBC-jevoj seriji "Bleak House", čime je započela njezina televizijska karijera. Publika ju je ubrzo počela prepoznavati zahvaljujući nastupima u televizijskim projektima poput "Northanger Abbey" i kultne epizode serije "Doctor Who" pod nazivom "Blink", koja se danas smatra jednom od najboljih epizoda u povijesti serije.

Pravi proboj dogodio se 2009. godine filmom "An Education", u kojem je utjelovila inteligentnu tinejdžericu Jenny koja ulazi u kompliciran odnos sa starijim muškarcem. Film je oduševio kritiku, a Mulligan je osvojila nagradu BAFTA za najbolju glumicu te svoju prvu nominaciju za Oscara. Kritičari su njezinu izvedbu uspoređivali s legendarnom Audrey Hepburn zbog elegancije, prirodnosti i emocionalne dubine.

Nakon uspjeha filma "An Education", Carey Mulligan postala je jedno od najtraženijih imena u filmskoj industriji. Uslijedile su zapažene uloge u filmovima "Never Let Me Go", "Drive", "Shame" i "Inside Llewyn Davis". Veliku popularnost stekla je i ulogom Daisy Buchanan u spektaklu "The Great Gatsby", gdje je glumila uz Leonarda DiCaprija. Film redatelja Baza Luhrmanna postao je njezin komercijalno najuspješniji projekt.

Film Independent Spirit Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Osim filmske karijere, Mulligan je ostvarila značajan uspjeh i na kazališnim daskama. Na Broadwayu je posebno zapažena bila njezina izvedba u predstavi "Skylight", za koju je nominirana za nagradu Tony. Kritičari su njezine scenske nastupe često opisivali kao izuzetno intenzivne i emocionalno precizne.

Novi vrhunac karijere došao je 2020. godine filmom "Promising Young Woman" redateljice Emerald Fennell. Mulligan je tumačila Cassie, ženu koja pokušava suočiti društvo s problemom seksualnog nasilja i licemjerja. Film je postao globalni fenomen, a njezina izvedba donijela joj je novu nominaciju za Oscara i brojne nagrade kritike.

Godine 2023. ponovno je briljirala u biografskoj drami "Maestro", gdje je glumila Feliciju Montealegre, suprugu legendarnog skladatelja Leonarda Bernsteina. U filmu, koji je režirao i u kojem je glumio Bradley Cooper, Mulligan je pružila jednu od najemotivnijih izvedbi svoje karijere, što joj je donijelo treću nominaciju za Oscara.

Uz glumu, poznata je i po humanitarnom radu. Dugogodišnja je ambasadorica organizacija Alzheimer's Society i War Child, kroz koje se zalaže za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i djeci pogođenoj ratovima.

Privatno, Carey Mulligan od 2012. godine u braku je s glazbenikom Marcusom Mumfordom, frontmenom benda Mumford & Sons. Njihova ljubavna priča posebno je zanimljiva jer su još kao djeca bili prijatelji te su se dopisivali prije nego što su se ponovno povezali u odrasloj dobi. Danas imaju troje djece i slove za jedan od najskladnijih parova britanske umjetničke scene.

