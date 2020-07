Kaos i strah na srpskoj estradi: Umiru mladi ljudi, posla sad nema, a računi samo dolaze...

Pjevač Srđan Gajić umro je u 28. godini. Menadžer Bor Lalević imao je 39... Strah je zavladao estradom. Osim toga, posla nema na vidiku, a mjesec dana popuštanja mjera nije bilo dovoljno da se napune džepovi

<p>Početkom lipnja mislili smo da smo pobijedili koronu. Uostalom, takvu poruku slali su i političari, kako naši, tako i oni iz regije.<br/> A tu vijest ili zapravo misao o pobjedi jedva je dočekala glazbena industrija, koja je bila jedna od najpogođenijih od krize. Brojni pjevači požurili su nastupati, menadžeri su radili dan i noć da im osiguraju gaže, vlasnici klubova imali su razloga za osmijeh... Ali, kao što znamo, korona se vratila u Hrvatsku i na Balkan. Opet su to crne brojke, opet padaju negativni rekordi, opet se broje mrtvi. I ne umiru samo stari. Zadnjih dana regionalnu showbizz scenu potresle su dvije smrti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je pjevač Srđan Gajić</strong></p><p>Prošlog tjedna od posljedica korona virusa u 39. godini preminuo je poznati estradni menadžer <strong>Bor Lalević</strong>. Estrada nije mogla vjerovati. Govorilo se “premlad je”, “kako to”, “zdrav je bio”...</p><p>Jučer nove crne vijesti. Od korona virusa, pišu srpski mediji, preminuo je mladi perspektivni pjevač <strong>Srđan Gajić</strong>. Imao je samo 28 godina. Iza njega su ostali supruga Isidora i malodobni sinčić...</p><p>Brojni glazbenici su preko noći ostali bez posla. Dva mjeseca su čekali da se situacija smiri, a svoje pratitelje su zabavljali preko društvenih mreža. Ipak, virtualni koncert ne donosi dobar keš pa su jedva dočekali popuštanje mjera kako bi ponovno punili svoje bankovne račune. I situacija se smirila. Popuštanja su počela, okupljanja su dopuštena, a noćni klubovi ponovno su otvorili svoja vrata. I to točno u pravo vrijeme. Dobro je poznato kako izvođači najveće pare vrte tijekom ljetnih dana pa se većina nadala kako će tijekom večeri puniti diskoteke, a tijekom dana ispijati koktele na egzotičnim plažama.</p><p>No stanje se ponovno pogoršalo, a korona je još jednom brojne umjetnike “strpala” u svoja četiri zida. Kontaktirali smo više srpskih izvođača koji su nam otkrili koliko im posao pati zbog cjelokupne situacije. što očekuju od budućnosti...</p><p>- Ne radi nitko i posla nema. Baš sam stigao iz Hrvatske, ali isključivo privatno. Ne bojim se korone pa što bude - bude. Tijekom ove pandemije trudim se pomagati drugima, a užasno se osjećam kada čujem da se neke kolege žale. Pa mi zarađujemo više od većine građana i nemamo pravo prigovarati. Situacija nije dobra, ali kad bih bio kruha gladan, ne bih govorio kako sam ugrožen zbog korone. Puno sam novca trošio i nemam pravo pričati kako je meni loše jer su mi ponovno otkazani koncerti. Imam i nekoliko novih pjesama, ali smatram da je neprikladno objavljivati pjesme dok u svijetu ljudi umiru - rekao nam je <strong>Aca Lukas</strong> (51).</p><p>Svih mjera se pridržava i njegova kolegica <strong>Jadranka Barjaktarović</strong> (38), koja nam je otkrila kako su i njoj ponovno otkazani koncerti.</p><p>- Ma posao mi jako pati i samo želim da se ovaj kaos završi. Strah postoji s obzirom na to da cijelo vrijeme pazim na sigurnosne mjere. Situacija je sve gora pa smatram kako sad nije vrijeme za nove pjesme, a iskreno i izgubim motivaciju kad vidim stanje u zemlji. Taman se jedan period sve vratilo u normalu, pa je ponovno nastala ludnica - rekla nam je Jadranka.</p><p>Popularne djevojke iz grupe <strong>Hurricane</strong> tijekom ove pandemije imale su nešto više sreće pa im dogovoreni koncerti nisu otkazani.</p><p>- Ne bojimo se virusa, ali nas je strah da se korona ne prenese na starije osobe iz naše okoline. Mjesecima se pridržavamo svih mjera i smatramo da je to najbolje za sve oko nas. Do sada nam nisu otkazali koncerte u Srbiji, tako da radimo sve po planu. Uskoro izbacujemo i novu pjesmu - rekle su nam atraktivne djevojke.</p><p>Kontaktirali smo i <strong>Bojana Vaskovića</strong> (36), frontmena grupe Lexington, čiji je menadžer Bor Lalević preminuo od posljedica korone.</p><p>- Stanje se jako pogoršalo i mladi ljudi odlaze. Naš menadžer je preminuo. Čovjek koji je prštio od zdravlja. Naš Bor je bio jedna ljudina. Profesionalac i pravi prijatelj. Pamtit ćemo ga po osmijehu i duhovitosti - kaže Bojan i nastavlja:</p><p>- Strah se vratio, ali se strogo pridržavam svih mjera. U posljednje vrijeme se puno krećem, ali nigdje ne idem bez maske i sredstva za dezinfekciju.To je najmanje što mogu napraviti. Baš smo nedavno imali pet nastupa i smatram da je to bilo jako rizično. Sad se čuvamo i punimo baterije za nove pobjede. Nadam se da će sve ovo uskoro završiti - rekao nam je Boki.</p><p>I pjevačica <strong>Biljana Sečivanović</strong> (43) ostala je bez stalnih primanja. Taman kad je pomislila da se situacija popravlja, a život vraća u realnost, korona virus je ponovno “napao”.</p><p>- U ožujku je počeo kaos pa su nam otkazani koncerti. Onda se situacija malo smirila, pa smo ponovno dogovorili neke gaže i sad ponovno kaos. Pridržavam se svih mjera, a posla nema. Stojim u kući i nadam se boljoj situaciji. Žao mi je što su nas mlade kolege napustile - rekla nam je Bilja.</p><p>Kako bilo, osim nekoliko jakih imena s A liste, svima drugima je ugrožena, ili će uskoro biti, egzistencija. Posla nema na vidiku, a mjesec dana popuštanja mjera nije bilo dovoljno da se napune džepovi. Strah je zavladao estradom...</p>