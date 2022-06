Kaos u studiju: Dara Bubamara ošamarila kolegicu Marinu jer je govorila o njezinoj prošlosti

Srpska pjevačica Dara Bubamara (46) u emisiji 'Ami G Show' zaigrala je s glazbenicom Marinom Visković (34) igru 'Laž ili istina'. Opalila joj je šamar, a svi u studiju su prasnuli u smijeh.

- Kada sam imala 17 godina, imala sam kod kuće u video-kazeti 100.000 maraka. Laž ili istina?! - pitala je Dara, a Marina joj je uvjereno odgovorila da je to laž, no nije bila u pravu.

- Istina je! Imala sam 17 godina kada sam počela, skupljala sam novac sa svojim bendom kako bih kupila prvi stan. Živjela sam s roditeljima u 33 kvadrata i to sam u nekoj video-kazeti čuvala - ispričala je Dara, koja je navukla kuhinjsku rukavicu kako bi mogla lagano ošamariti kolegicu.

Ipak, Dara je snažno udarila Marinu, što ju je šokiralo, a onda su se obje počele glasno smijati.

Dara se prije nekoliko dana potukla se s nepoznatim muškarcem na aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu. Muškarac joj je uputio psovku zbog loše vožnje, a ona je na to pobjesnila, piše Blic.rs.

Srpski mediji pišu da je do incidenta došlo jer Dara na putu do aerodroma napravila nekoliko prometnih prekršaja što je muškarcu zasmetalo pa joj je odlučio to reći u lice.

- Ubrzo je stigla policija, a Dara se ni tad nije smirila. Rekla je da će ga unakaziti ako ga ponovo sretne jer joj je psovao mrtvu majku. Usprkos tuči, ona se ukrcala u avion, a tog muškarca nismo vidjeli - kazali su prisutni ovom incidentu.

