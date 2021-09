Bio je najmlađi kapetan Zvjezdane flote, godinama je sigurno vodio USS Enterprise svemirskim bespućima. To je William Shatner (90) kao kapetan James Kirk iz “Zvjezdanih staza”, a upravo je njega Jeff Bezos izabrao za putnika u svemir.

Putovanje bi trebalo biti u listopadu, a ostale tri osobe koje bi se trebale naći uz bok Shatneru u letjelici Blue Origin još se ne znaju.

Zna se da će Shatner biti najstarija osoba ikad u svemiru. Prije njega 'rekord' je držala Wally Funk, koja je imala 82 godine u srpnju, kad je s Bezosom bila u 'razgledavanju' svemira, a stigli su do 107 kilometara visine. Inače, to je putovanje ostvarila 60 godina nakon što joj NASA nije odobrila let u svemir.

- Bio je najbolji dan ikad - rekao je tad Bezos.

Kako piše TMZ, nisu se oglasili ni glumac ni ekipa oko Bezosa. No simpatično je kako je vijest o Shatnerovu letu u svemir objavljena na dan kad je slao tvitove o svom novom albumu, koji opisuje kao autobigrafsko putovanje u poeziji i prozi, glazbi, izgovorenoj riječi... Sigurno velika avantura za vremešnoga gospodina koji je dosad u svemiru bio samo u snovima, seriji ili filmu.

No i bez ovog izleta ne može se požaliti da mu je dosadno. Evo, primjerice, prije dvije godine razveo se od četvrte supruge, Elizabeth Anderson, koja je od njega mlađa 27 godina.