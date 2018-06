Kapranos navija za Hrvatsku, a prognozira prolaz u polufinale

Frontmen benda Franza Ferdinanda, Alex Kapranos (46), vjeruje kako će Hrvatska reprezentacija daleko dogurati na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Prema njegovoj prognozi, Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Kolumbije, a pobjednik će se u finalu boriti protiv Engleske.

- Ne razumijem se baš u nogomet, ali sam prilično uvjeren da će ovako završiti - napisao je Alex na svom Twitter profilu te dodao kako je oduševljen igrom Hrvatske.

My prediction is that Colombia will play Croatia in the semi-final, then the winner will play England in the final.



I don’t really understand how #football works, but I feel pretty confident about this.