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Kaptol pun poznatih! Pogledajte tko je stigao na premijeru RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'

Mnoga poznata lica okupila su se u četvrtak u zagrebačkom u Kaptol Boutique Cinema povodom premijere nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'
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Predstavljanje prve RTL-ove kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb"
U središtu serije su četiri policijska inspektora različitih karaktera koji u suvremenom Zagrebu iz epizode u epizodu rješavaju nove slučajeve, dok se paralelno razvijaju njihove osobne priče i međusobni odnosi. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U središtu serije su četiri policijska inspektora različitih karaktera koji u suvremenom Zagrebu iz epizode u epizodu rješavaju nove slučajeve, dok se paralelno razvijaju njihove osobne priče i međusobni odnosi. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 1

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