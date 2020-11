Kardashian širi teorije zavjere i nagovara ljude da prestanu nositi maske: 'Dobit ćete rak'

‘Plave medicinske maske su kancerogene‘, tvrdi jedna od reality sestara. Zbog iznošenja neistina Kourtney su napali na društvenim mrežama, a ubrzo je postala i predmet sprdnje.

<p>Na teorije zavjere nije u ovim neizvjesnim vremenima ostala imuna ni jedna od sestara iz klana, <strong>Kourtney Kardashian</strong> (41). Ona se oglasila na društvenim mrežama kako bi podijelila svoja nova saznanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kourtney, koja se kao i ostatak obitelji proslavila realityjem, objašnjava ljudima kako nije pametno pokrivati lice za vrijeme pandemije zaštitnim maskama jer će tako dobiti rak. </p><p>- One plave medicinske maske koje se obavezno moraju nositi u dućanima i na aerodromima su izrađene od PFTE-a, karcinogena izrađenog od sintetskog fluorida. Prema stranici Cancer.Org povećavaju rizik od raka jetre, testisa, gušterače, tumora bubrega i dojke + ulcerozni kolitis, bolesti štitnjače, preeklampsiju i visokog kolesterola. Velika izloženost može uzrokovati simptome nalik gripi i krvarenje u plućima, što dovodi do gušenja - napisala je na svom Instagramu.</p><p>Nema, dakako, baš nikakvih dokaza, koji potkrepljuju tvrdnje zvijezde realityja 'Keeping In With The Kardashians', a koje je ona vjerojatno bez pretjeranog razmišljanja podijelila s više od 100 milijuna pratitelja. Naprotiv, struka je uskoro oštro demantirala ovu objavu i upozorila na štetnost širenja lažnih vijesti poput ove.</p>