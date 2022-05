Kardashiani opkolili Portofino: Travis i Kourt imaju još jedno vjenčanje, iznajmili su dvorac

Kourtney Kardashian (43) i Travis Barker (46) otputovali su u Italiju, točnije grad Portofino, gdje će imati još jedno svadbeno slavlje, ali ovoga puta sa širokim krugom obitelji i prijatelja. Zvijezde reality serije 'Keeping Up With Kardashians', članovi obitelji Kardashian stigli su u Italiju krajem ovog tjedna. Kourtney i Travis navodno su iznajmili cijeli dvorac u kojem će se i održati svečana ceremonija, piše Page Six.

Bubnjaru i reality zvijezdi ovo neće biti prvo vjenčanje. Naime, oni su već u braku. U nedjelju 15. svibnja izrekli su sudbonosno 'da' u uredu matičara u Santa Barbari u Kaliforniji. Kourtney je tada odjenula usku bijelu kratku vjenčanicu s veom na glavi dok je Travis bio u crnom odijelu. Na intimnoj ceremoniji bili su okruženi najužim krugom obitelji i prijatelja, a s njima su bila i njihova djeca Landon (18), Alabama (16), Mason (12), Penelope (9) i Reign (7).

Fotografije tog posebnog dana objavili su na društvenim mrežama, a u samo nekoliko sati na njima su prikupili više od tri milijuna lajkova. Brojni pratitelji javili su im se u komentarima i čestitali im.

Mladenci, obitelj i prijatelji sinoć su izašli na svečanu večeru u jedan restoran u Portofinu. Kao što im i priliči, za tu prigodu odjenuli su elegantne kreacije modnog brenda Dolce&Gabbana, čiju je vjenčanicu nosila Kourtney na vjenčanju u nedjelju.

Kako pišu strani mediji ovo nije zadnja svadbena fešta para, organizirat će još jednu za prijatelje u SAD-u.

