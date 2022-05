Kardashianka 'popeglala' guzu? Pratitelji ju kritiziraju: 'Postala si traljava, kuži se Photoshop'

Kim Kardashian (41), kao i cijela njezina obitelj, trenutno je totalno zaokupljena svatovima sestre Kourtney (43) i supruga Travisa Barkera (46), koja će se upriličiti u prekrasnom talijanskom gradu Portofino. Ipak, ni to ju nije spriječilo da ponovo bude u centru pažnje, bar što se tiče pratitelja na društvenim mreža. U novoj razgolićenoj objavi pokazala im je bujne obline, ali i napravila malu grešku prilikom uređivanja fotke, što su mnogi od njih odmah primijetili.

POGLEDAJTE VIDEO

Najpopularnija influenserica na svijetu pozirala je u mini bikiniju na pješčanoj plaži. Bujnu stražnjicu okrenula je prema kameri i nasmijala se, no izgleda da joj se baš i nije svidio prirodni look pa je odučila fotku malo 'doraditi'.

Sudeći prema fotografiji koju je objavila, Kardashianka je popeglala noge, guzu, ali i lice.

Iako je više od četiri milijuna ljudi lajkalo njezinu novu objavu, mnogi pratitelji javili su joj se i u komentarima poručili da je 'postala neoprezna s fotošopiranjem jer je lako uočljivo što je i kako korigirala'.

- Dušo, kuži se da je Photoshop - napisala joj je pratiteljica, a druga se složila:

- Da. Toliko je primjetno. Kim tvoje uređivanje je postalo traljavo. Sada ga svi možemo vidjeti.

- Lijevi kuk je zasigurno uređen u Photoshopu - komentirao je korisnik Instagrama.

Uz niz zamjerki u komentarima su se mogle pronaći i poruke podrške, ali i brojni komplimenti na račun izgleda sestre iz klana Kardashian.

- Nije ju briga je li se uređivanje kuži ili ne, ljudi ju i dalje obožavaju - napisala je pratiteljica.

- I što onda? Ne morate ju gledati ako vam se ne sviđa - dodala je druga.

- Prekrasna si Kim; Najbolja slika u 2022. godini; Najzgodnija - pisali su joj obožavatelji.

Podsjetimo, reality zvijezda često je na udaru kritika zbog uređivanja fotografija kako bi izgledala savršeno na društvenim mrežama. Nedavno je u Instagram Storyjima i priznala koje je fotografije na koji način fotošopirala, ali i demantirala neke tvrdnje o Photoshopu.

Pratitelji su nakon jedne objave napali Kim da je uredila lice dečka Petea Davidsona (28) kako bi mu brada izgledala istaknutija, no ona je tu tvrdnju demantirala i rekla kako nije istina te usporedila objavu s drugom fotkom Petea.

Isto tako, njezinim obožavateljima oduvijek bila čudna fotografija njene kćerkice Chicago West i nećakinje True Thompson, kćeri njene sestre Khloe (37) koja je nastala u Disneylandu, jer je True izgledala kao da je umetnuta u fotku.

- Ok, imam Photoshop-priznanje kad smo već tu... Ovo će trebati ozbiljno objašnjenje. Dakle, znate da je meni veoma bitna estetika. Na mom Instagramu u posljednje vrijeme prevladavaju plava i ružičasta boja. Pomno je isplanirano i baš je slatko, zar ne? - započela je.

- Na originalnoj fotografiji je Stormi. Pitala sam Kylie mogu li ih objaviti, ali ona je rekla da u tom trenutku nije baš za objavljivanje i ja sam to poštovala. Ali nisam htjela da to zezne moj Instagram profil jer je Chi nosila ružičastu i savršeno bi se uklopilo... Znate koliko mi estetika znači i nisam mogla dopustiti da mi Kylie to uništi i pokvari profil. Zato hvala, True, što si se žrtvovala za tim. Nisam mislila da će biti problem kad je i njena mama posumnjala da sam je prošvercala u Disneyland bez njenog znanja - napisala je.

Najčitaniji članci