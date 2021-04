Glazbenik Travis Barker (45) je Kourtney Kardashian (42) podigao i pridržavao za stražnjicu dok ga je ona obgrlila rukama i nogama. Opis ispod slike glasio je 'baš kao u raju', a komentari pretpostavljaju da se starleta referirala na ljubavnu pjesmu 'Just Like Heaven' britanskog rock benda The Cure.

POGLEDAJTE VIDEO: Skandali i transformacije klana Kardashian - Jenner

Nova objava na Instagramu Kardashianke prikupila je 5 milijuna lajkova u rekordnom roku, a obožavatelju su oduševljeni:

- Opsjednuta sam vama! Nek netko provjeri kako je Scott - našalila se jedna od pratiteljica.

Kourtney i Travis su nakon dugogodišnjeg prijateljstva započeli ljubavnu vezu koja je potvrđena početkom godine, a u zadnje vrijeme često objavljuju zaljubljene fotke na svojim Instagram profilima.

Kourtney je našla novu ljubav nakon što je napokon romansu sa Scottom Disickom ostavila u prošlosti. Bivši par dijeli troje djece, a sad su u prijateljskim odnosima i zajedno ih odgajaju.