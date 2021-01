Nedavno je snimljena posljednja epizoda reality showa koji je proslavio Kardashianke, 'Keeping Up with the Kardashians'. TMZ piše kako su sestre Kim (40), Khloé (36), Kourtney (41) i njihova majka Kris Jenner (65) svakom od 30-ak zaposlenika poklonile jedan Rolex sat, za što su iskeširale 300.000 dolara (oko 1.870.000 kuna).

Ekipa sa seta priznala je kako su toliko godina ostali u showu jer je bilo zabavno raditi s Kardashiankama. Kada su vidjeli satove, to je kod njih izazvalo još više suza, uzbuđenja i zahvale.

Kim je nedavno na Instagramu objavila snimke s posljednjeg snimanja te je pokazala kako se oprostila od ekipe koja je radila na showu.

- Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam - napisala je u opis fotografija.

Kardashianke su u rujnu šokirale svijet objavivši kako obitelj nakon 14 godina prestaje sa snimanjem realityja. Kim je tada zahvalila svima koji su bili dio realityja, barem na kratko. Rekla je kako bez ovog showa ona ne bi bila sada gdje je.

Show 'Keeping Up with the Kardashians' pratio je privatni i poslovni život obitelji. Pred kamerama su se svađali, tukli, mirili... Sve velike stvari u njihovom životu bile su zabilježene kamerom. Prva epizoda emitirala se u listopadu 2007.