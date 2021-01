Najpoznatija svjetska starleta, Kim Kardashian (40), rastužila je obožavatelje nakon što je otkrila kako je snimljena posljednja epizoda reality showa koji je proslavio nju i njezinu obitelj, 'Keeping Up with the Kardashians'.

Na društvenoj mreži je objavila snimke s posljednjeg snimanja te je pokazala kako se oprostila od ekipe koja je radila na showu.

- Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam - napisala je u opis fotografija.

Podsjetimo, Kardashianke su u rujnu šokirale svijet objavivši kako obitelj nakon 14 godina prestaje sa snimanjem realityja.

- Dragi fanovi. Teška srca donijeli smo odluku kao obitelj da je vrijeme da se pozdravimo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze te brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem - napisala je Kim.

Također, zahvalila je svima koji su bili dio realityja, barem na kratko. Tada je rekla kako bez ovog showa ona ne bi bila sada gdje je.

- Nevjerojatno sam zahvalna svima koji su gledali i podržavali mene i moju obitelj posljednjih 14 godina. Ovaj show napravio nas je ovakvima kakvi smo sada i zauvijek ćemo biti dužni svima koji su odigrali ulogu u oblikovanju naših karijera i zauvijek nam promijenili život - zaključila je Kim.

Show 'Keeping Up with the Kardashians' pratio je privatni i poslovni život obitelji. Pred kamerama su se svađali, tukli, mirili... Sve velike stvari u njihovom životu bile su zabilježene kamerom. Prva epizoda emitirala se u listopadu 2007.