Kardashianke razjasnile misteriju: Evo tko im plaća raskošne božićne zabave

Božićne proslave obitelji Kardashian-Jenner godinama slove za jedne od najraskošnijih u Hollywoodu, a sada je napokon otkriveno kako se zapravo dijele troškovi tog glamuroznog okupljanja.

Foto: Instagram

U posebnoj blagdanskoj epizodi podcasta Khloé & Kris Jenner: A Krismas Special, Khloé Kardashian i njezina majka Kris Jenner razgovarale su o organizaciji i financiranju tradicionalne božićne zabave koja se u obitelji održava desetljećima.

Khloé je objasnila da trošak više ne snosi jedna osoba, već se obitelj dogovara i ravnomjerno dijeli financijski dio, ovisno o tome tko sudjeluje u organizaciji i domaćinstvu.

Tijekom razgovora Kris se prisjetila ranijih godina i započela rečenicu riječima:“Mislila sam da je to puno zabavnije, a onda bi svaki put netko od vas preuzeo inicijativu i organizirao sve…”, no Khloé ju je ubrzo prekinula i iskreno odgovorila:

“Ja ne želim preuzeti inicijativu. Ne želim toliko ljudi u svom domu. Ove godine sam bila jako ponosna na tebe jer si me doslovno spasila.”

Obiteljska božićna zabava započela je još krajem 70-ih godina, dok je Kris Jenner bila u braku s Robertom Kardashianom. Ono što je tada bilo intimno obiteljsko okupljanje s vremenom je preraslo u događaj na kojem se redovito okupljaju i brojna poznata imena iz svijeta showbiza.

U novije vrijeme, zbog obaveza i velikog broja članova obitelji, organizacija se planira unaprijed, a svi uključeni sudjeluju u dogovorima – no, kako je Khloé naglasila, samo oni koji se zaista pojave na sastancima imaju pravo odlučivanja.

Foto: Instagram

Iako su Kardashian-Jenner božićne zabave poznate po raskoši, čini se da obitelj posljednjih godina sve više naginje intimnijem konceptu. Prošlogodišnje slavlje održano je u domu Kendall Jenner u Beverly Hillsu, a među gostima su bili brojni poznati prijatelji obitelji.

Bez obzira na promjene, jedno ostaje isto – božićna zabava Kardashian-Jenner i dalje je događaj o kojem se priča, a sada je jasnije nego ikad kako funkcionira iza zatvorenih vrata.