Karijeru započeli u filmovima za odrasle: Chan imao ulogu

Put do slave i uspjeha često je posut trnjem, a neke od danas poznatih filmskih zvijezda svoju su karijeru prije uloga u hitovima počele graditi u znatno manje cijenjenim filmovima za odrasle.

Matt LeBlanc (52)

Prije nego mu je uloga Joeya u 'Prijateljima' donijela svjetsku slavu, ovaj je glumac glumio u popularnom erotskom serijalu 'Red Shoe Diaries'. U jednoj od epizoda serije, njegov lik zavodi tajnicu i seksa se s njom u dizalu.

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Cameron Diaz (47)

S 19 godina se Cameron prvi put pojavila potpuno gola u seksi videu pod nazivom 'She's no angel'. Iako je time privukla pažnju, očigledno je željela da njena karijera krene u drugom smjeru pa je tužila i u zatvor strpala tvorca videa koji ju je s istim ucjenjivao. Ipak, na radost njenih brojnih obožavatelja, snimka je procurila na internet.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Jackie Chan (65)

Legenda kung fu filmova nije oduvijek glumio samo u akcijama i komedijama. Naime, 1975. je imao ulogu u filmu za odrasle 'All in the family'.

Foto: Instagram/Screenshot

David Duchovny (59)

Prije uloge agenta Muldera koja ga je proslavila u 'X Filesu', David nije uvijek glumio ozbiljne likove opterećene postojanjem izvanzemaljaca. Naime, i on je poput Matt Le Blanca bio dio serijala 'Red shoe diaries'.

Foto: PA/Pixsell

Sylvester Stallone (73)

Ovaj je glumac slavan je zbog 'Rockyja', no malo tko zna kako je ova holivudska mrga u mladosti glumio u filmu za odrasle 'The Party at Kitty and Stud's'. Rekao je kako je tada bio praktički beskućnik te ga je besparica primorala na to.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Hellen Mirren (74)

Jedna od najpoznatijih svjetskih glumica 1979. glumila je u filmu 'Caligula', rimskom epu koji je na kraju zabranjen zbog kontroverznog scenarija. Većina koji su pogledali film, kažu da je čisti pornografski sadržaj.

Foto: Reuters

Arnold Schwarzenegger (72)

Ovaj je glumac prošao prilično impresivan put od porno zvijezde do guvernera. U mladosti je zarađivao kao model, a pozirao je potpuno gol za gay časopis 'After Dark' te je navodno glumio i i filmu za odrasle, premda mu je danas teško ući u trag.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

