Karla Miklaužić prošla u daljnje natjecanje, ide u najtežu fazu 'Superstara': 'Očekivala sam'

Recall 'Superstara' otvorila je Karla Miklaužić, koja je bila dio prve grupe koja se predstavila žiriju. 'Brat mi je dao par savjeta, ali ih čuvam za sebe jer su to savjeti čovjeka koji je došao do finala', jasna je bila i dodala da očekuje da će žiri u recallu biti stroži. Izvela je 'Ain't No Sunshine' te prošla u daljnje natjecanje.

Osim Karle, koja je i priznala da je očekivala da će proći dalje, u prvoj grupi predstavili su se Efraem Norte, Lukas Antinac, David Marušić, koji nije uspio izboriti prolazak dalje.

Foto: RTL

Trideset najboljih odlazi u drugu fazu recalla. U sljedeća dva kruga očekuju ih teški ispiti, ovoga puta nema poštede ni za platinaste kandidate. Dalje prolaze samo oni koji suočeni s poteškoćama ne posustaju, nego hrabro koračaju prema ostvarenju svog sna.

Karla, koja je sestra prošlogodišnjeg finalista Dine, na audicijama se predstavila pjesmom 'Ain't Nobody' izvođačice Chaka Khan.

- Ti nisi za domaće tržište, ti si gotov svjetski proizvod. Čim prije vani, ti si sve. Otkad sjedim u žirijima, a to je jako dugo, ovakav talent s ovoliko godina, ovo vidjeti i čuti, samo ti trebaju pjesme - rekao joj je Tonči Huljić.

- Uvjeren sam da ćeš daleko dogurati - dodao je Filip Miletić.

- Tvoj partner je doprinio, odlična ste sinergija. Želim pozdraviti tvoje roditelje - zaključila je Severina.

- Ovo je najbolje što sam čula u ovom showu, sva sam se naježila. Hvala ti na ovome - rekla je za kraj Nika Turković.

Foto: RTL

Miklaužić je ranije otkrila da se odlučila prijaviti kako bi se unaprijedila.

- Prije škole se družim s mamom, poslije škole se bavim spavanjem. Nemam puno obaveza u danu, pjevam, to je moj najbitniji hobi. Glazbom se pjevam od treće godine - dodala je.

Foto: RTL