Povratnik Luka otpjevao pjesme Tutti Fruttija i Zdravka Čolića

U posljednjoj audicijskoj epizodi glazbenog spektakla 'Superstar' mnogi mladi talentirani kandidati će se pokušati svidjeti žiriju, a ovo je posljednja prilika za prolazak u recall! Svi oni nadaju se prolasku u drugu fazu natjecanja, koja je i korak bliže ostvarenju njihovog glazbenog sna. Pred Severinom, Tonči Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković je težak zadatak.

Pekarica Marija Mučaj otvorila je posljednju audicijsku epizodu 'Superstara'. Talentirana djevojka radi u pekari, a u slobodno vrijeme bavi se plesom i pjevanjem.

- Odmalena sam pjevala i kombinacija plesa i pjevanja je nešto što bih voljela iskombinirati i time se baviti - otkrila je Marija o sebi prije nastupa.

- Svoje pjevanje bih ocijenila, ima puno toga što moram naučiti, probati i pjevati, možda bih si dala šest, sedam - zaključila je.

Foto: RTL

Žiriju se Marija predstavila pjesmom 'Hopelessly Devoted To You' Olivije Newton-John.

- Pjevaš, emitiraš energiju i izgledaš kao da si Disney junak - komentirao je Filip te dodao: "Da sam producent grandioznog crtanog filma, ti bi bila moj prvi izbor. Od srca ti to želim".

- Ušla si kao zlatokosa princeza, hvala ti što si došla i ispunila ovaj prostor - dodala je Severina.

Foto: RTL

- Pjevaš maestralno, baš super - zaključila je Nika. Dobila je četiri 'da' i tako prošla u recall.

Uslijedio je fitness trener Matej Mataić, koji je nastup posvetio svojoj baki.

- Sve mi je značila u životu i nikad me nije iznevjerila - ispričao je Matej.

- Nemam očekivanja, zadovoljan sam činjenicom što sam na audiciji - otkrio je uoči nastupa. Odlučio je otpjevati pjesmu 'Hurt' Christine Aguilere.

- Ovo je bilo jako emotivno i baka je sigurno odozgo ponosna na tebe i aplaudira ti. Izabrao si najtežu pjesmu ikada i pjesmu koja ostaje za sva vremena. Prepun si emocija i super što radiš ovo što radiš, ali jednostavno u ovom trenutku tvoj vokalni aparat nije na nivou tvojih emocija. Ovo je po meni prilično amaterski, no uz puno vježbe i truda to se može nadomjestiti - otkrio je Filip.

Foto: RTL

Severina je Mateju preporučila da se prijavi iduće godine, a Nika se nadovezala: 'Jako je to dobro za nekog tko se sad odlučio pjevati. Imaš krasan glas, imaš sluha".

- Nisi došao ovdje biti 'Superstar', htio si izbaciti iz sebe sve što te tišti - zaključio je Tonči.

Dino Osmanagić idući je stigao pred žiri. Bavi se animacijom, dolazi iz Osijeka, a glazba mu je velika ljubav.

- Jako mi je drago da sam vas sve upoznao. Dolazim iz Osijeka i pripremio sam dvije pjesme. Prva je 'Love Yourself' Justina Biebera, a druga je moja 'Who You Are' - ispričao je o sebi Dino. Autorsku pjesmu napisao je nakon čitanja jedne knjige.

- Vjerujem da smo spiritualna bića i smatram da ima stvari koje ne znamo - ispričao je.

Foto: RTL

"Imaš vrlo zanimljiv vokal", komentirao je Tonči Osmanagiću. "Imaš boju od milijun dolara, isproduciran vokal neviđeno. U donjim lagama se to baš čuje, a kad ideš gore - trebaš poraditi na visini. Jako si poseban i nastavi se ovim baviti svojim stilom", nadovezao se i Filip.

"Donio si čaroliju jednom duhovnom mirnoćom, odlično si pjevao. To je tvoj put i mislim da tim putem trebaš nastaviti", zaključila je Severina. Od žirija je Dino dobio četiri da!

Iduća je pred žiri stigla Splićanka Monika Jukić. Talentirana gimnazijalka glazbom se bavi od djetinjstva, a uz glazbu, bavi se i plesom te društvenim mrežama.

- Mislim da je moje pjevanje posebno, osjećam pjesme i doživljavam svoje izvođenje - otkrila je o sebi. Na audiciju su je dopratile majka i mentorica.

- Mama je tu prva, daje mi savjete, da nema nje, možda ne bih bila ovdje. No, ni bez mene ne bi bilo sve moguće jer ja pjevam i ja sam na sceni - dodala je.

Foto: RTL

"Iskreno, pjevanje bih ocijenila desetkom", otkrila je pred žirijem Monika. Uskoro je i dokazala svoje riječi - otpjevala je 'Kuda plovi ovaj brod' Radojke Šverko.

- Toliko mi je drago što si tu pred nama, što si iz Splita, ja nemam što reći tu - super pjevaš, super izgledaš, hvala ti što si došla kod nas - komentirala je Moniku Severina.

- Jako odraslo zvučiš, imaš dublji glas nego sam očekivala, baš ti lijepo stoji. Bilo je prekrasno - dodala je Nika.

- To je starinski stil pjevanja koji njeguju pjevači koji imaju puno više godina od tebe - zaključio je Tonči. Dobila je Monika četiri da.

Povratnik Luka Tonković stigao je u pratnji svoje zaručnice. Ona ga je i nagovorila da se vrati u 'Superstar'. Pripremio je pjesmu 'Nasloni glavu na moje rame' benda Tutti Frutti, a potom i Zdravka Čolića 'Zagrli me'. Uslijed treme, Filip je Luki dao gutljaj vode, a potom je radijski voditelj izveo i hit Zdravka Čolića.

Foto: RTL

- Imaš grandiozan vokal koji može biti wow - rekao mu je Filip nakon nastupa.

- Mislim da nisi danas uživao jer ti je bilo stresno. Samo to, no super pjevaš. Uživaj, unesi se zbog sebe - dodala je Nika.

- Beskrajno si simpatičan, a o pjevanju bi se dalo razgovarati - zaključio je Tonči i pustio Luku radi Jole - koji bi mu, istaknuo je, savjetovao da Luku pusti dalje. Dobio je mladić četiri da.