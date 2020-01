'Karleuša je iskeširala 89.000 kn za injekcije protiv debljanja'

Kontroverzna folk pjevačica Jelena Karleuša (41) drastično je smršavila, a kako tvrdi, već je tri mjeseca na posebnom režimu prehrane. Osim zdrave i pravilne prehrane, zavidnu liniju može zahvaliti i injekcijama koje je naručila iz Amerike za 89.000 kuna, pišu srpski mediji.

Nakon višegodišnjih borba s kilogramima Jelena je smršavila 20 kilograma. Prije nekoliko mjeseci naručila je hormonske injekcije za smanjivanje apetita za koje stručnjaci govore da su najbolji tretman protiv debljanja.

Kako kažu, to je bolja opcija i od podvezivanja želuca zbog toga što nema nikakvih neželjenih efekata.

- Jelena je visoka žena, a kako to ide s godinama, sve je sklonija debljanju. Sad je konačno uspjela smršaviti i već dugo zadržava vitku liniju. Redovito se informira o svim novitetima i preparatima namijenjenim održavanju vitke linije, a kada je čula za ove injekcije, oduševila se. Naravno, najprije se raspitala kod stručnjaka je li to štetno, kakve su nuspojave i smije li to uopće koristiti. Kada su joj rekli da je tretman koristan i bezopasan, naručila ih je. U pitanju je koktel hormona koji smanjuje apetit i sagorijeva masti, poboljšava sposobnost tijela da iskoristi šećer apsorbiran iz hrane. Ubrizgavanje hormona na ovaj način dolazi bez rizika od nuspojava - ispričao je izvor blizak Jeleni.

Njezini su pratitelji primijetili kako je Jelena u kratkom roku izgubila zavidan broj kilograma pa je znatiželja za 'čarobnom formulom' bila sve veća.

- Upravo zbog toga što nema neželjenih sastojaka, ove su injekcije jako skupe. Samo jedna košta oko 22.000 kuna. Svi znamo da je Jeleni jako bitan fizički izgled pa nije štedjela. Odmah ne naručila četiri injekcije. Naravno, liječnici su je pri tome upozorili da se ne smije opustiti kada je hrana u pitanju - zaključio je izvor.

- Na ovaj sam se korak odlučila kad mi je muž rekao da sam debela. Sada se jako kaje zbog svojih riječi. Nađite svoju motivaciju i neka hejteri crknu! Sretno, vidimo se u ljeto na plaži, ja ću biti u mikro bikiniju - rekla je sama Jelena jednom prilikom.

