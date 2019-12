Karleuša otkrila svoju dijetu: Obroci su veliki, nema gladi...

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (40), sudeći po komentarima, godinama je jedna od najbolje odjevenih žena na estradi, a može se pohvaliti i zavidnom linijom. Vjerojatno se mnogi pitaju koja je tajna njezina uspjeha, a Jelena je na upite mnogih na društvenim mrežama sada to i otkrila.

- Zbog velikog broja pitanja na temu mog tijela, kako sam smršavila, koji trik, magiju i fotošop koristim. Ponovit ću da sam već tri mjeseca na posebnom režimu ishrane kod našeg najboljeg nutricionista, Ane Petrović. Važno je da sami odlučite da se želite zdravo hraniti, jer ako vas netko treba tjerati, bit ćete zauvijek svinje. Slušajte i budite strogo disciplinirani, strogo se pridržavajte. Varanjem i žderanjem onoga što nije u jelovniku varate sami sebe. Obroci su veliki, nema gladovanja. Jedina je razlika što vaše tijelo više neće biti kanta za gov*o, što ćete svoj život i zdravlje uzeti u svoje ruke te ćete biti zadovoljni kad vidite rezultate u ogledalu i na vagi - napisala je Karleuša, koja želi potaknuti svoje pratitelje na zdraviji način života, otkrivši im svoju tajnu.

Na ovaj sam se korak odlučila kad mi je muž rekao da sam debela. Sada se jako kaje zbog svojih riječi. Nađite svoju motivaciju i neka hejteri crknu! Sretno, vidimo se u ljeto na plaži, ja ću biti u mikro bikiniju - dodala je.

Njezini su pratitelji primijetili kako je Jelena u kratkom roku izgubila zavidan broj kilograma pa je znatiželja za 'čarobnom formulom' bila sve veća. Pjevačica se ne ustručava pokazati svoju liniju, pa tako pratitelje često 'časti' golišavim fotografijama.

Inače, Karleušina golišava izdanja na društvenim mrežama ne sviđaju se njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34).

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je cajka nedavno.

