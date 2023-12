Karleuša iskreno o Vranješu: 'Ja sam kriva za aferu, a to što je on meni napravio rade bijednici'

Nema naslovnice, nema članka u kojem se početkom 2019. godine tjednima, pa i mjesecima, nije pojavljivala afera Jelene Karleuše s nogometašem Ognjenom Vranješem. Pjevačica je sada za Informer priznala svoju pogrešku.

- Ja namjerno neću nikad izgovoriti to ime. Moram reći da je to bila jedna moja online greška, koju sam ja skupo platila. Nije čak bila ni avanturica. Prihvaćam odgovornost da sam ja kriva za sve - iskreno je rekla.

'Tako sam se htjela osvetiti Dušku'

Dodala je kako je to učinila nakon što su do nje stigle informacije o nevjernosti njenog supruga Duška Tošića.

- Do mene su dolazile svakakve priče. Onda sam ja, kao i svaka žena, imala potrebu da se osvetim. To se otrgnulo mojoj kontroli. Uhvatila sam se crnog đavola koji je iskoristio naš videopoziv. Snimio je to bez moje dozvole i znanja i poslao svim medijima. To rade najgori bijednici, najgori ološi i pi*ke - bez dlake na jeziku je rekla.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Nastavlja kako ju je Vranješ potom tim fotkama ucjenjivao, a srpski mediji su ih iskoristili i

- Da se radilo o bilo kome drugome ne bi bilo toliko atraktivno, ali ja se zovem Jelena Karleuša. Ucjena je bila da se razvedem od Duška što ja nisam htjela.

'Duška i dalje volim, iako mi nije oprostio'

Brak joj je nakon otkrivene afere bio pred raspadom, a muž joj nikad nije pronašao dovoljno razumijevanja da joj oprosti.

- Dušku sam oprostila sve što je radio, ali Duško nije taj tip da oprašta. Medijsku bruku gdje je on predstavljen kao rogonja, nije mogao prijeći. Ja ću Duška uvijek voljeti, ali jednom kad se te stvari dese i iskidaju se niti, uvijek bi se vraćali na to, a ne treba - priznala je.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Morala ispisati kćeri iz škole

Zbog medijskog skandala trpjele su i njihove maloljetne kćeri Atina i Nika.

- Svoje kćeri sam morala ispisati iz škole, da ih upišem u drugu. One to nikad nisu spomenule. Jako su mudre i pametne. Sve shvaćaju, vjerojatno su sve to vidjele da mi nisu ni rekle - zaključila je pjevačica.