Karleuša je najavila koncert, ali svu pažnju ukrale su bradavice

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (41) obradovala je fanove na društvenim mrežama. Cajka je najavila koncert na platformi YOUBOX, i to već ovu nedjelju, 24. svibnja, u 21 sat.

- Moj interes je uvijek bio da se napravi nešto što dosad nije viđeno, tako da smo i ovog puta pomakli granice kada je produkcija u pitanju - rekla je pjevačica, javlja Express.

Naravno, ni ova vijest nije prošla bez poziranja, a pjevačica je plijenila pozornost izazovnom odjevnom kombinacijom. Nije odjenula grudnjak pa je kamerama 'servirala' bradavice koje su ukrale svu pažnju.

- Ne mogu dočekati koncert - napisala je na Instagramu, a jedan pratitelj je komentirao: 'Još jedna sahrana estrade'.

Inače, Jelena se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što su se srpski mediji raspisali kako je turski glumac Akin Akinözü (29) 'poludio' za njom iako ima zaručnicu Sandru.

- Ma on se ne 'skida' s Jeleninog Instagrama. Sandri je odmah bilo jasno kako je on 'izgubio' glavu za srpskom pjevačicom. On zna kako je Jelena jako popularna širom Europe - rekao je izvor blizak paru, no Karleuša je na društvenim mrežama sve demantirala.

