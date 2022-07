Karleuša je optužila Duška za nasilje, s Vranješom imala aferu, a prvog muža je varala?

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (43) razvodi se drugi puta. Dosad je imala brojne ljubavne afere koje je uvijek demantirala, ali njezini bivši očito preko toga nisu mogli prijeći.

To je dovelo do toga da Karleuša iza sebe ima još jedan propali brak. Najprije je 2002. započela romansu s bogatašem Bojanom Karićem (41), a vjenčali su se 2004. No, njihov je brak nije trajao ni pet mjeseci.

Dok neki govore da je razlog razvoda bio taj što par nije imao djecu, neki kažu da je Jelena navodno prevarila Bojana s tjelohraniteljem. Tada je govorila da su to sve laži kako bi joj se uništio brak.

Nakon što je Karleuša prekinula s njim, sredinom srpnja 2005. upoznala je biznismena Vladana Marića. On je htio pjevačicu oženiti i imati s njom djecu, ali to se nije dogodilo. Dvije godine nakon upoznala je Duška Tošića (37).

Jelena je s Ognjenom Vranješem (32) imala seks aferu početkom 2019., koja je zatresla cijelu regiju, a ona je demantirala sve navode.

- Duško i ja živimo zajedno. Sve ostalo što se piše je njihova pusta želja da nam netko naudi. Živimo pod istim krovom, podižemo naše dvije kćeri i u braku smo - rekla je tada Jelena.

Šuškalo se da je Duško prevario Jelenu s plavokosom manekenkom, iako te tvrdnje nikad nisu potvrđene.

Uz afere, prije dvije godine Jelena je navodno zvala policiju zbog obiteljskog nasilja, kad je rekla da ju je Duško tijekom svađe psihički maltretirao i zavrnuo ruku. Tošić je to negirao te dodao kako su se samo svađali zbog nesuglasica u braku.

Početkom ove godine Karleuša je na pravoslavni Božić opet optužila supruga Duška za obiteljsko nasilje.

Kako su izvještavali srpski mediji, nogometaš je navodno tijekom svađe ošamario pjevačicu i pljunuo na nju. U njihov sukob ubrzo je intervenirala i policija, a Jelena je kasnije odbila podnijeti kaznenu prijavu protiv supruga.

Neki njihovi obožavatelji pomislili su kako novi skandal znači i kraj dugogodišnjeg braka poznatog para. No, izvor blizak obitelji tvrdio je za srpske medije da do razvoda neće doći te je Duško demantirao da je udario Jelenu. Sada je ipak došao kraj njihovom 14-godišnjem braku.

