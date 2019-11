Karleuša je polugola prošetala hotelom, video oduševio Rozgu

Cajka Jelena Karleuša (41) ponovno provocira na društvenim mrežama. Sada je s dva milijuna pratitelja na Instagramu podijelila video u kojem napušta hotelsku sobu u Beču. Pjevačica je nastupila u Austriji, a odjenula je kontroverzni kostim koji pokriva polovicu njezina tijela.

Golišava Karleuša tako je šetala hotelom, i to u različitim cipelama. Video je u kratkom roku pogledalo nekoliko stotina tisuća ljudi, a nije nedostajalo komentara zaluđenih fanova.

'Nestvarna', 'Možeš li prestati biti savršena?', 'Nadam se da ću u idućem životu biti ti', neki su od komentara oduševljenih pratitelja na društvenoj mreži.

Ono što je svakako privuklo pozornost je komentar pjevačice Jelene Rozge (42) koja je svojoj imenjakinji napisala 'Top'. Inače, nije tajna da se njih dvije obožavaju.

Karleuša je jednom prilikom u showu 'Zvezde Granda' rekla kako iznimno cijeni Rozgu i njezino pjevanje te da joj je njezina najdraža pjesma 'Moje proljeće'.

Karleušina golišava izdanja na društvenim mrežama ne sviđaju se njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34).

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je cajka nedavno.

