Brak nakon seks afere: 'Magija između nas događa se svugdje'

Iako su mnogi mislili kako će se nakon navodne seks afere s Ognjenom Vranješom (30), brak folk pjevačice Jelene Karleuše (41) i nogometaša Duška Tošića (34) raspasti, to se nije dogodilo. Karleuša i Tošić još su uvijek zajedno, a srpska pjevačica nedavno je otkrila što njezinog supruga najviše smeta.

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je pjevačica, a zatim ispričala što najviše voli u njihovoj novoj vili na Dedinju koja je nekada pripadala nogometašu Draganu Stojkoviću (54). Cijena kuće navodno iznosi 2,5 milijuna eura, odnosno 18,5 milijuna kuna.

- Nisam se još uselila u novu kuću jer se tek treba renovirati, ali ne mogu odoljeti da je ne slikam zato što je stvarno lijepa. Dvorište je još ljepše, to će biti raj za Atinu i Niku. Zaslužile su da imaju djetinjstvo u lijepom ambijentu. U novoj kući nemam lift, ali će konačno moja garderoba imati veliku kvadraturu, pošto se u ovoj kući ne mogu ni okrenuti, točnije sve prostorije postale su moje garderobe, a Duško nema gdje držati svoje stvari. Ako se i zbog čega bude razveo, bit će zbog toga - objasnila je Karleuša te dodala kako je njezinom suprugu najbitnija spavaća soba.

- Duško, pretpostavljam, najviše voli spavaću sobu u našoj kući. Ali magija između nas se događa na raznim mjestima. Moj omiljeni dio je tamo gdje se poslije svakog nastupa i svih mogućih snimanja mogu zaključati i da se potom kao nekadašnji nilski konj, a sada nadam se ne, relaksiram i svu tu negativnu energiju izbacim - dodala je Jelena pritom misleći na svoju liniju koju je dotjerala.

