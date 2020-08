Karleuša: 'Muž mi bar jednom dnevno napiše da me ne voli...'

Nakon što je njihov brak obilježilo mnoštvo skandala, Jelena i Duško i dalje su skupa, unatoč šuškanjima o razvodu. No, sad je Jelena na Instagramu podijelila intrigantnu objavu...

<p>Srpska pjevačica <strong>Jelena Karleuša </strong>(42) u braku je s nogometašem <strong>Duškom Tošićem </strong>(35) već 12 godina, a tijekom tog razdoblja imali su brojne uspone i padove. Pričalo o se o njegovoj nevjeri pa je onda u središte skandala došla njezina seks afera s <strong>Ognjenom Vranješom </strong>(30), ali par je sve to prebrodio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Karleuša proslavila 42. rođendan</strong></p><p>I dalje su u braku, iako dosta vremena provode odvojeno jer Tošić igra za kineski nogometni klub. Šuškalo se puno puta o razvodu, ali je pjevačica sve opovrgnula. No, sad je na društvenim mrežama stavila intrigantnu objavu.</p><p>- Muž mi barem jednom dnevno napiše da me voli. Nepopravljivi romantik - napisala je Karleuša.</p><p>Nedavno je pjevačica proslavila 42. rođendan. Slavlje je bilo u Beogradu, a Duško nije prisustvovao. Srpski mediji su tada napisali: 'Na Jeleninom partiju nije bio njen i dalje zakoniti suprug Duško Tošić. Nogometaš trenutačno boravi u Kini zbog obveza'. Jelena je zbog toga poludjela.</p><p>- Jeste li ikada vidjeli/pročitali da mediji konstantno nečijeg muža nazivaju 'NJEN I DALJE ZAKONITI SUPRUG'? Jeste li ikada pročitali da mediji javno godinama 'navijaju' da se netko razvede, osim u mom slučaju? Oprostite, ali meni je to do te mjere BOLESNO da bi neki psihijatar mogao da se pozabavi traumama iz djetinjstva urednika ovih tužnih tabloida. OTVORENO NAVIJATI da nekome bude loše i za to koristiti NOVINU je PATOLOGIJA - poručila je na Instagramu. </p>