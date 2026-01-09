Karleuša napala Severinu: Neka se bavi svojim predsjednikom i zemljom. Kažu da je plaćena

Srpska folkerica Jelena Karleuša ponovo je napala pjevačicu Severinu. Ovaj put to je bilo u razgovoru sa srpskom voditeljicom Jovanom Jeremić u emisiji 'Novo jutro' TV Pinka te je otkrila što misli o onima koji podržavaju studentsku blokadu visokoškolskih ustanova u Beogradu.

Iznijela je teške optužbe i obratila se direktno Severini.

- Ona će vjerojatno ovo gledati. Ja je pozdravljam, mogu joj poručiti da se bavi svojom zemljom, svojim predsjednikom i narodom. Za nju kažu da je plaćena, to je jedna agenda koju ona odrađuje iz tko zna kojih razloga - rekla je.

Na to je voditeljica povukla paralelu s Thompsonom, a Jelena je rekla: 'Pa dobro, Thompson to radi desetljećima, ovo je sad smišljeno, plaćeno u sklopu čitave ove antisrpske kampanje i ja čestitam svim drugim javnim ličnostima u Hrvatskoj kako se onako dostojanstveno drže i osuđuju ljude poput Severine i Thompsona. Oni baš osuđuju, ja sam prijatelj s mnogima'.

- Baš osuđuju, groze je se. Smatraju je da je ona bruka i sramota Hrvatske - tvrdi Karleuša.

Foto: Instagram

Podsjetimo, prije dvije godine također je uputila kritike Severini, kada su pjevačicu zadržali nekoliko sati na srpskoj granici.

- U slučaju pjevačice Severina, koja glasno proslavlja genocid nad hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti, najmanje što je ova država mogla učiniti jest da joj pretresu auto jer je ona mnogo gore od švercerice i dilera droge. Ona je netko tko propagira fašizam i mržnju, a takvima u Srbiji nije mjesto. Kada je riječ o njenom napadu na srpskog predsjednika, razlika između njenog i našeg jest ta što naš nikog nije i nikog neće protjerati, ali je dosta bilo likovanja nad stradanjem i mukom našeg naroda od strane one koja je bez iole morala i obraza htjela još malo srpskih para - poručila je Karleuša.

Nedavno je kritizirala Jakova Jozinovića. Njegovo pjevanje tuđih pjesama nazvala je "budalaštinom i šizofrenijom", osuđujući glazbenike koji, kako kaže, "pokupe sve najveće hitove, ne pitajući za dozvolu i ne plaćajući autorima, naprave koncert, naplate karte i hvale se velikim uspjehom".